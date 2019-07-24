Эксперимент показал, можно ли вскрыть машину скотчем 

Парни из "Гараж 54" увидели в интернете видеоролик о чудо-способе, позволяющим открыть запертый автомобиль скотчем, и проверили его на собственном опыте.
Попытки вскрыть нечаянно запертый автомобиль в редких случаях могут увенчаться успехом при условии, что одно из окон чуть приоткрыто и через него можно просунуть "специнструмент". В противном случае рекомендуется вызывать специально обученных людей или бить стекла — тут кому что больше нравится.
А есть ли альтернативные варианты? YouTube-канал "Гараж 54" приводит в качестве примера видео, где команда экспериментаторов якобы опускает окно, проклеенное скотчем. Суть следующая — надо основательно проклеить его обыкновенным прозрачным скотчем, а затем от души потянуть! Опыт повторили на стареньких Toyota и "Жигулях", но желаемого эффекта не добились. Вскрывать машину — это вообще непростая задача. Достаточно вспомнить, что "классная тачка бэха-семерка" из одного печально известного фильма не сразу обрела нового хозяина. Пришлось повозиться…