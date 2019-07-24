Эксперимент показал, можно ли вскрыть машину скотчем

Парни из "Гараж 54" увидели в интернете видеоролик о чудо-способе, позволяющим открыть запертый автомобиль скотчем, и проверили его на собственном опыте.

Попытки вскрыть нечаянно запертый автомобиль в редких случаях могут увенчаться успехом при условии, что одно из окон чуть приоткрыто и через него можно просунуть "специнструмент". В противном случае рекомендуется вызывать специально обученных людей или бить стекла — тут кому что больше нравится.