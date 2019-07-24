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Находчивый пермяк умудрился купить машину на распечатанные деньги 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Полиция Пермского края рассказала о мошеннической схеме, простота которой зашкаливает. Мужчина захотел приобрести машину, но не стал придумывать изощренные способы обмана, а просто скопировал купюру и распечатывал ее, пока не набрал фальшивок на сумму 60 тыс. руб.
Инцидент произошел в Кунгурском районе Пермского края. В полицию обратилась женщина, рассказавшая, что продала машину мужчине за 60 тыс. рублей, которые на проверку оказались распечатанными на принтере подделками.
"Работник автосервиса увидел на Интернет-сайте объявление о продаже транспортного средства. Мужчина договорился с владельцем машины о ее приобретении. При встрече злоумышленник расплатился с собственником ксерокопиями денежных банкнот на сумму в 60 тысяч рублей, " — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
После обращения обманутой автовладелицы 33-летний фальшивомонетчик был оперативно задержан. Против него завели уголовное дело.
В мае "Авторамблер" делился видео с советами для тех, кто также присмотрел себе недорогое подержанное авто, но заплатить собирается настоящими рублями. Следует помнить, что машина по чересчур привлекательной цене может обернуться множеством проблем для нового владельца.
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Бортжурнал , МВД , Авторамблер
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