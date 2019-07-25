Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО

Мировой автопром активно подсаживается на электричество, но в России имеется другой взгляд на вопросы экологии и экономии. В правительстве пропагандируют газ. А раз так, давайте разберемся, какие автомобили с заводским ГБО можно сейчас купить в России. Спойлер: их мало!

Власти считают, что полный жизненный цикл электромобиля, начиная с производства электроэнергии и заканчивая утилизацией батарей, на круг выходит очень даже "грязным". А вот применение газа в качестве топлива для ДВС — вроде как самое то. Ведь и энергоресурс этот для нас сравнительно дешев, и выхлопы автомобилей на газу значительно чище бензиновых и дизельных аналогов.

Дальше есть два варианта развития событий. Во-первых, автовладелец может самостоятельно дооснастить свою машину газобалонным оборудованием (обычно это практикуют таксисты и желающие сэкономить обладатели прожорливых внедорожников), что хлопотно в плане регистрации изменений в СТС и весьма недешево. Во-вторых, теоретически можно купить уже готовый новый автомобиль с заводским ГБО. Это легально, надежно и беспроблемно.

Но есть одна большая проблема: таких машин в продаже днем с огнем не сыщешь. А если при этом хочется купить престижную модель, то шансы нулевые — у нас иномарок на газу нет вообще (хотя такие модели в Европе есть, например, у Audi Volkswagen ). Давайте посмотрим, какие новые автомобили с заводским ГБО можно найти в России?

1. От 814 900 до 934 000 рублей

АвтоВАЗ в плане вывода газовых версий своих машин — большой молодец. По сути, тольяттинцы единственными в легковом сегменте предлагают заводские решения с ГБО, и самый интересный вариант — это Lada Vesta CNG (Compressed Natural Gas). Такая "Веста" оснащена специальной системой питания и 90-литровым баллоном для сжатого природного газа — метана (который, правда, съедает половину места в багажнике).

Двигатель 1,6 л на 106 л.с. при переходе на газ слегка теряет в мощности — 96 л.с., зато сильно выигрывает в дальнобойности. Суммарный запас хода на газе и бензине составляет более 1000 км. Неплохо? Правда, разница в цене с обычном Lada Vesta получилось приличной — аж 170 тысяч рублей. Экономия на топливе будет фактически 3-кратной, но когда окупится переплата — вопрос.

2. От 873 900 до 938 900 рублей

Характеристики газового "Ларгуса" идентичны тем, что заявлены для "Весты", ведь здесь используется тот же 1,6-литровый мотор 21129. Разве что динамика разгона чуть похуже — 14,5 секунд до 100 км/ч. Среди наиболее важных преимуществ двутопливной версии АвтоВАЗ выделяет увеличение ресурса двигателя при работе на газе и легкость постановки автомобиля на учет в ГИБДД — все изменения узаконены, а процесс регистрации не отличается от обычного.

Интересно, что метановая версия есть даже у "вседорожного" варианта Largus Cross и коммерческого фургона с кузовом без заднего остекления. Цены на Lada Largus CNG, разумеется, тоже отличаются от обычных — переплата составляет аж 187 000 рублей. Официальная гарантия составляет 100 000 км или 36 месяцев.

3. От 865 900 рублей

Автовести

Двутопливные модели с сертифицированным ГБО есть и в линейке Ульяновского автозавода, только они не относятся к категории автомобилей для личного пользования. Заводскую газовую установку почему-то не захотели ставить на "Патриот", зато она есть в списке допоснащения сугубо коммерческого грузовичка УАЗ Профи — хотя технически машины унифицированы. В отличие от АвтоВАЗа, ульяновцы делают ставку на LPG — сжиженный газ пропан-бутан (Liquified Petrlium Gas), который заправляется в 93-литровый баллон.

Двигатель ZMZ Pro 2,7 л в газобензиновом исполнении тоже немного потерял в мощности и моменте — вместо стандартных 149,6 л.с. и 235 Нм агрегат на газу выдает 143 л.с. и 227,5 Нм. Но в коммерческой эксплуатации главное — не отдача, а экономия и запас хода, а он у УАЗ Профи LPG составляет более 750 км в загородном цикле. Гарантийный срок впечатляет — 200 000 км или 4 года. Самое главное, что окупаемость ГБО будет куда более быстрой, чем у "Лады", ведь доплата за заводской газ к любой из комплектаций Профи составляет всего 41 000 рублей — очень даже бюджетно.

4. Цена по запросу

Газель NEXT

Автовести

Газели фактически вообще не имеют отношения к индивидуальному использованию, но заводское ГБО на нижегородские модели ставят давно и успешно. Помимо бензиновой и дизельной Газели NEXT существует двутопливная версия LPG на пропане, которая основана на стандартном двигателе 2,7 л Evotech.

Причем, мощность и динамика при переходе на газ практически не падают: вместо 107 л.с. и 221 Нм на бензине "пропановая" версия развивает 104 л.с. и 219 Нм. При этом запас хода в режиме бензин+газ возрастает почти вдвое — до 775 км (400+375). Кстати, вот-вот в продаже должна появиться более мощная версия c новым двигателем рабочим объемом 3,0 л.

5. Цена по запросу

Газель Бизнес

Автовести

Более бюджетная бортовая Газель Бизнес использует аналогичный LPG-вариант двигателя Evotech, и мы бы даже не стали выносить эту модель в отдельный пункт, если бы не одно "но". У Бизнес-версии давно существует еще и метановый CNG-вариант двутопливного двигателя УМЗ. Он немного послабее пропанового — всего 100 л.с. и 700 км запаса хода, но рассчитан на тех клиентов, кому сугубо инфраструктурно удобнее заправляться именно метаном.