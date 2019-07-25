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Все, что нужно знаеть об Audi Q3 Sportback 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi показала второй в модельном ряду купе-кроссовер — Audi Q3 Sportback, который даже после флагманского Q8 не кажется аскетичным. От нового Q3, который показали год назад, ему достались платформа и линейка двигателей, а элементы дизайна — от электрокара E-tron и даже от Bentley Bentayga. Как самый пресный кроссовер немецкой марки во втором поколении неожиданно обрел харизму сразу в двух лицах — в нашем репортаже из Ингольштадта, где в секретном ангаре проходила презентация модели.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Bentley Bentayga , Audi Q3 , Audi , Bentley
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