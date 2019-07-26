Названы автомобили, полностью удовлетворяющие своих владельцев

Для того, чтобы выяснить какие автомобили удовлетворяют владельцев больше всего, был проведен опрос среди водителей, эксплуатировавших автомобиль на протяжении первых 90 дней после покупки.

Так, удалось выявить модели машин, которые удовлетворяют автомобилистов. Оценивать свою удовлетворенность каждый водитель мог по 90 различным параметрам, сформированным в 10 различных групп. Используемые для опроса параметры включают в себя все от показателей динамики разгона до работы мультимедийной системы.

Лидером прошедшего опроса становится Porsche . Согласно полученным данным, результат модели составил 891 из 1000 возможных баллов. На втором месте в результате опроса расположились сразу два автомобильных концерна BMW и Genesis, результат которых 868 баллов.

Замыкают тройку лидеров Audi Volvo , результат которых 867 и 863 балла соответственно. Таким образом, в лидерах расположились премиальные бренды машин.

Автомобилем с заметной динамикой стал Ram, согласно опросу, его показатель составил 851 балл, что больше показателя полученного в прошлом году на 26 баллов. Также в этом перечне оказались следующие модели автомобилей Dodge (848), Mini (835), Volkswagen (829) и Ford (828).

Зная данный показатель, у автомобилистов появляется возможность выбрать наиболее подходящий для себя автомобиль, отвечающий основным требованиям и показателям качества сборки деталей, а также надежности. Единственное следует учитывать, это то, что удовлетворенность у каждого водителя разная.