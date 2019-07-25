Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего 

Автовести 4 часа назад
Фото: © Porsche
Опубликован очередной рейтинг удовлетворенности автовладельцев новыми автомобилями. И если в среднем результаты сопоставимы с прошлогодними, то по части тенденций сделан однозначный вывод: массовые марки наступают на пятки премиальным брендам.
Исследование агентства JD Power основано на опросах автовладельцев, пользовавшихся автомобилями в течение 90 дней после покупки. Их просили оценить собственную удовлетворенность приобретением по 90 различным параметрам в 10 категориях, которые включают практически все — от динамики разгона до работы мультимедийной системы.
Самым рейтинговым брендом этого года назван Porsche: индекс удовлетворенности владельцев автомобилей этой марки составил 891 из 1000 возможных баллов. Второе место поделили BMW и Genesis (868 баллов), третье и четвертое заняли Audi и Volvo с результатом 867 и 863 балла соответственно. Легко заметить, что в лидерах в основном премиальные бренды.
Однако, маркой с самой заметной динамикой стал Ram — его результат улучшился на 26 баллов и достиг 851 балла, и это лучший результат среди производителей масс-маркета. За ним следуют Dodge (848), Mini (835), Volkswagen (829) и Ford (828).
Аутсайдером нынешнего рейтинга стала марка Mitsubishi, автомобилями которой владельцы довольны лишь на 773 балла. Перед ней расположились Buick (800) и Subaru (807), а самые низкие показатели среди люксовых брендов продемонстрировали Infiniti (828), Acura (832) и Jaguar (843).
Интересно, что в "личном зачете" победил вовсе не Porsche: самым высокооцененным автомобилем стал Audi A7. Впрочем, Porsche жаловаться не на что: Cayenne занял первое место среди среднеразмерных внедорожников премиум-класса. Наибольшее количество личных побед у Ford — в разных классах лучшими были признаны пять моделей.
Средний уровень удовлетворенности автовладельцев своими машинами в этом году составил 823 балла из 1000. По сравнению с прошлогодним он вырос всего на 3 балла, однако свои результаты смогли улучшить 22 бренда из включенных в исследование 32. Исследователи отмечают также, что разница между показателями массовых и премиальных брендов сократилась до самого малого разрыва в истории исследования.
Автовести: последние новости
Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО Тонкости преступного ремесла: как действуют угонщики и как от этого защититься Пора в кассу: все "Лады" подорожают меньше, чем через неделю
Комментарии
Бортжурнал , Volvo , Audi A7 , Acura , Jaguar , Subaru , Audi , BMW , Volkswagen , Dodge , Buick , Mitsubishi , Porsche , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Локо» разбился в ДТП48
Цены на все модели «Лады» изменятся через неделю
ГАЗ опроверг информацию о новой «Волге»3
Узбеки сразят покупателей «народным» автомобилем
Дави на газ: все новые авто в России с заводским ГБО1
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение