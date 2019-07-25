Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего

Опубликован очередной рейтинг удовлетворенности автовладельцев новыми автомобилями. И если в среднем результаты сопоставимы с прошлогодними, то по части тенденций сделан однозначный вывод: массовые марки наступают на пятки премиальным брендам.

Исследование агентства JD Power основано на опросах автовладельцев, пользовавшихся автомобилями в течение 90 дней после покупки. Их просили оценить собственную удовлетворенность приобретением по 90 различным параметрам в 10 категориях, которые включают практически все — от динамики разгона до работы мультимедийной системы.

Самым рейтинговым брендом этого года назван Porsche : индекс удовлетворенности владельцев автомобилей этой марки составил 891 из 1000 возможных баллов. Второе место поделили BMW и Genesis (868 баллов), третье и четвертое заняли Audi Volvo с результатом 867 и 863 балла соответственно. Легко заметить, что в лидерах в основном премиальные бренды.

Однако, маркой с самой заметной динамикой стал Ram — его результат улучшился на 26 баллов и достиг 851 балла, и это лучший результат среди производителей масс-маркета. За ним следуют Dodge (848), Mini (835), Volkswagen (829) и Ford (828).

Аутсайдером нынешнего рейтинга стала марка Mitsubishi , автомобилями которой владельцы довольны лишь на 773 балла. Перед ней расположились Buick (800) и Subaru (807), а самые низкие показатели среди люксовых брендов продемонстрировали Infiniti (828), Acura (832) и Jaguar (843).

Интересно, что в "личном зачете" победил вовсе не Porsche: самым высокооцененным автомобилем стал Audi A7 . Впрочем, Porsche жаловаться не на что: Cayenne занял первое место среди среднеразмерных внедорожников премиум-класса. Наибольшее количество личных побед у Ford — в разных классах лучшими были признаны пять моделей.

Средний уровень удовлетворенности автовладельцев своими машинами в этом году составил 823 балла из 1000. По сравнению с прошлогодним он вырос всего на 3 балла, однако свои результаты смогли улучшить 22 бренда из включенных в исследование 32. Исследователи отмечают также, что разница между показателями массовых и премиальных брендов сократилась до самого малого разрыва в истории исследования.