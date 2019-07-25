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Можно ли удалить штраф ГИБДД 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: car.ru
В Сети один из автомобилистов поделился способом избавления от штрафов за нарушение ПДД. По его словам, он смог избежать наказания, а также удалил данные о старом штрафе в системе ГИБДД.
Пользователь Сети отметил, что он не оплатил штраф, который ему приписали ещё в 2015 г. Из ГИБДД он был передан судебным приставам. Однако те его не взыскали.
При этом штраф остался висеть в информационной базе Госавтоинспекции. Водитель в свою очередь решил обратиться с заявлением в ГИБДД, в котором ему был выписан штраф.
Владелец авто заявил в письме, что в базе данных ГИБДД на это время числится штраф, которого нет в исполнительном производстве.
Водитель привел даже скриншот с сайта ФССП. Поэтому в соответствии со статьей 31.9 КоАП РФ привлекать к административной ответственности его не могут, если с момента вступления постановления в законную силу прошло более двух лет. А раз так, по части 4 статьи 31.7 КоАП РФ тот, кто штраф выписал, обязан делопроизводство по административному делу прекратить по истечению срока давности.
Поначалу в ГИБДД отказывали автовладельцу. Однако благодаря его настойчивости, штраф всё же был отменён.
В данном случае неизвестно, почему судебные приставы не добрались вовремя до нерадивого владельца авто, а может он просто скрывался от приставов?
Но надо не забывать, что если при неуплате штрафа постановление об административном правонарушении будет передано ФССП, размер штрафа вырастет в несколько раз. А у приставов сегодня есть немало санкций и наказаний, которые можно применить к таким вот неплательщикам.
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Бортжурнал , ГИБДД
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