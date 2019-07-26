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Россиянину удалось удалить штраф ГИБДД 

Рамблер + ещё 4 27 минут назад
Фото: ТАСС
Россиянину удалось безнаказанно не заплатить штраф ГИБДД, а потом еще и добиться удаления данных о нем из системы. Об этом пишет Car.ru.
Не так давно некий пользователь Сети рассказал, как в 2015 году ему был выписан штраф за неназванное нарушение правил дорожного движения; что не заплатил его; что штраф был передан судебным приставам; что каким-то образом ему удалось не заплатить его и им.
Более того, некоторое время спустя упоминание об этом штрафе исчезло с сайта Федеральной службы судебных приставов. Тогда водитель обратился в ГИБДД, в базе которой штраф остался.
Он сослался на статью 31.9 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению, если не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня вступления в законную силу.
Отсутствие штрафа в исполнительном производстве водитель доказал скриншотом сайта ФССП. В итоге штраф был отменен по истечении срока давности.
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Бортжурнал , ГИБДД
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