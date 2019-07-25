Что делать, если во время движения по дороге вы попали под град?

Как говорится, плохой погоды не бывает, но порой она нам преподносит неожиданные сюрпризы, к которым мы абсолютно не готовы.

Даже в летнее время, казалось бы, теплую и безобидную погоду, из разных уголков страны прилетают сообщения и новости о выпадении града. В теплое время года достаточно трудно предсказать подобное природное явление, и скорее всего, это будет неожиданностью, причем очень неприятной, так как зачастую град бывает внушительных размеров и может серьезно повредить как автомобиль, так и нанести различные травмы человеку.

Даже град маленьких размеров способен нанести повреждения, хоть и незначительные. А тот, что по больше, может и вовсе пробить лобовое стекло, травмировать человека или оставить заметный след на крыше в виде вмятины или пробоины в краске. Как правило, град диаметром не более одного либо полутора см считается безопасным для людей. При этом град более 2 см может нанести существенные повреждения человеку и кузову авто.

Что делать если град застал вас на даче или дома? Накройте, на всякий случай, горизонтальные части кузова любыми подручными подходящими предметами. Для этих целей можно использовать одеяла, подушки, надувной матрас, одежду и тому подобное. Если же есть возможность, то перегоните машину под навес. Но опять же накройте всем возможным, поскольку при усилении града навес может не выдержать.

Что делать, если в дороге внезапно попали под град? Если град настиг вас во время движения по дороге, для начала следует остановиться, чтобы обезопасить себя от ДТП. Далее используйте одежду, сигнальный жилет, чехлы для сидений, резиновые коврики салона, резиновый коврик багажника. Все действия нужно постараться сделать быстро.

Если у вас не так много вещей для укрытия авто, помните, что, прежде всего, нужно позаботиться о сохранности лобового стекла. В случае его повреждения, двигаться дальше будет опасно в связи с ограниченной обзорностью. Также если вы не можете укрыть все горизонтальные части автомобиля, то обеспечьте полное укрытие хотя бы одной детали, чем нескольких, но частично. Дело в том, что при единичном повреждении, к примеру, капота, его придется менять полностью.

Очень сложно заранее предсказать начало града, при этом если он начался, остановитесь и попробуйте определить его размер. Если он не большой и не сможет навредить вашему авто, то можете смело продолжить ваш путь, но с повышенной осторожностью. Если град довольно крупный, постарайтесь добраться до ближайшей АЗС. Двигаться при этом следует по ветру, так как движение против ветра усиливает силу удара льдинок. Если же обстановка совсем удручающая и кругом одни поля, заглушите двигатель и подождате 10-15 минут (обычно именно столько продолжается град).

Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что водителям нужно ежедневно слушать прогноз погоды и в случае выпадения града следовать вышеуказанным советам.