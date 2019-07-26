Чего ожидать от Opel Grandland X?

Основной целью производства французско-немецкого кроссовера Opel GrandLand X стало улучшение позиций компании в классе SUV. В его салоне будет достаточно места для размещения, как пассажиров, так и багажа, а установка переднего привода позволит говорить о его неплохом умении экономного расхода топлива.

Общие параметры. При взгляде на автомобиль со стороны, можно смело говорить, что среди моделей, в названии которых имеется буква Х, данная модель имеет наибольшую привлекательность. Длина машины составляет 4477 мм, а ширина — 1856 мм. Эти размеры практически совпадают с параметрами основных конкурентов в данном рыночном сегменте, который уже неплохо освоен.

Даже с учетом того, что основой и силовой установкой для автомобиля послужили детали от Peugeot 3008/5008, которые также использовались при разработке и постройке Citroen C5 Aircross и DS 7 Crossback, его внешний вид не имеет никакого сходства с этими машинами французского производства. На кузове автомобиля имеется ровно такое количество линий и складок, которое необходимо для маскировки его размера. Помимо этого, уменьшить высоту автомобиля помогает постепенное снижение линии крыши. Такой трюк лучше всего срабатывает при наличии двойной окраски, что подразумевает собой контраст к черной крыше.

Дополнением к подобному виду может служить отделка из черного пластика, которая проходит через нижнюю часть бамперов, далее мимо колесных арок и порогов. Еще один момент, который имеет высокую степень полезности — заход дверей далеко за основание боковин. Это означает, что даже после езды по грязи, пороги дверей будут сухими и чистыми.

Несмотря на квадратную форму кормы, багажник данной модели удалось сделать на 2 литра больше. Итогом стал объем в 514 литров при поставке с ремкомплектом, и 488 литров с запасным колесом.

Устройство салона. Центральная консоль приборной панели и в этой модели делится на три части. Сверху находится система развлечений и получения информации, ниже — блок регулировки климатического оборудования, а перед рычагом переключения передач расположился блок управления функциями, необходимыми при передвижении, и выбора режима езды.

Отдельно хотелось бы отметить на должном уровне продуманную эргономику салона и в остальных вопросах. Человек, находящийся за рулем, имеет возможность обозревать дорожное пространство вокруг спереди и сбоку, что становится доступным благодаря продуманному расположению боковых зеркал. Единственной проблемой становится урезанный обзор через зеркало заднего вида. Из всех возможных дополнений, повышающих уровень комфорта, на данном автомобиле невозможно обнаружить исключительно массаж сиденья, который является стандартной опцией на моделях французского производства. В противовес этому, задние сиденья оборудованы функцией подогрева.

Панель приборов имеет покрытие из наиболее мягкого пластика, который только можно найти, и намного более простой дизайн, чем в Peugeot 3008. Данная традиционность идет только на пользу, в меньшей степени ограничивая свободу перемещения водителя и сидящего рядом с ним пассажира.

Силовая установка. В качестве силовой установки был выбран исключительно дизельный двигатель, мощность которого составляет 130 л.с., а объем рабочей камеры — 1,5 литра. В комплекте с ним по желанию покупателя устанавливается 6-скоростная механическая коробка передач или 8-ступенчатая автоматическая.

Итог. Это автомобиль станет идеальным вариантом для тех, кто ищет удобный кроссовер, в котором имеется приличное количество свободного места, и с отличным внутренним устройством. Несмотря на то, что при передвижении на нем невозможно прочувствовать полноту ощущения от быстрой езды, это с лихвой компенсируется экономичностью расходов при езде, а также высоким уровнем комфорта.