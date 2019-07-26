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Ford сделал для Европы особый Mustang 

CarClub 4 часа назад
Фото: CarClub
Официально европейских покупателей познакомили с «Мустангом» всего несколько лет назад, когда стартовали продажи текущего поколения двухдверки. Американцы подумали, что будет нелишним напомнить жителям Старого Света о возрасте модели и сделали особую комплектацию.
Ford Mustang отметил на днях свое 55-летие, в честь чего и окрестили серию — Mustang55. Для заказа открыты купе и кабриолет, с 6-ступенчатой механикой или 10-скоростным автоматом и только топовым мотором. Пятилитровая «восьмерка» развивает 450 л.с.
Сильно напрягаться дизайнеры не стали и разбавили облик стандартного «Мустанга» самыми незначительными штрихами. На машине появились черные полосы по нижней части дверей, черная крыша и черные же диски. Плюс небольшой спойлер на крышке багажника, «тонированные» логотипы и оригинальный оранжевый цвет. Салон «развеселили» вставками под карбон, контрастной серой прострочкой и новым селектором КПП.
Продажи стартуют в августе. Тираж юбилейной серии не уточняется. За первое полугодие 2019-го спрос на «Мустанги» в Европе вырос на 5% и достиг 5500 экземпляров.
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Бортжурнал , Ford Mustang , Ford
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