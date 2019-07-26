Три недостатка вариатора, о которых нужно помнить при покупке авто

Автомобили, оснащенные вариатором, становятся все более популярными на российском транспортном рынке.

Но несмотря на это, многие автомобилисты опасаются приобретать машины, переживая о возможных сложностях. Проблемой вариаторов становится то, что когда ремни приходят в движение, конусные валы проскальзывают.

Чтобы сохранить важные детали автомобиля в рабочем состоянии, трогаться с места нужно плавно. Не секрет, что поломки могут возникнуть в каждой машине с любым видом трансмиссии. Вот только если автомобили с другой коробкой передач можно буксировать, то у моделей с вариатором могут возникнуть сложности.

Дело в том, что буксировать данную машину можно только при включенном двигателе, а если поломка произошла именно в нем, придется вызывать эвакуатор. Еще одним недостатком вариаторной коробки передач считается неустойчивость к перегревам, а также тяжелым нагрузкам. Именно поэтому многие производители не устанавливают данную трансмиссию на кроссоверы и внедорожники, которые должны быть устойчивыми к подобным факторам.

Но нельзя не заметить, что у вариатора есть большое количество положительных преимуществ. Так машина с этим видом трансмиссии плавно и быстро разгоняется, у нее меньший расход топлива и она считается экологичнее моделей, работающих на другой коробке передач.