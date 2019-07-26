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Как законно проехать по платной дороге бесплатно 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Складчина и расписка помогут водителю проехать по платной дороге бесплатно, сообщает «АвтоВзгляд».
«Подобные случаи считаются исключительными, но бывают», — подчеркнул автор публикации.
По его сведениям, упомянутые способы — единственные законные. Первый подразумевает, что один водитель забыл наличные или банковскую карту дома или где-то еще, а другие, не желающие стоять в образовавшемся заторе, скидываются ему на проезд.
Этому способствует и тот факт, что операторы пунктов оплаты нередко не пытаются как-то урегулировать ситуацию, а прячутся в своей будке, блокируя проезд.
Второй способ законно ездить бесплатно по платной дороге — заключение с пропускным пунктом чего-то вроде долговой расписки.
Водитель указывает в ней свои персональные данные и обязуется заплатить за проезд в течение определенного срока через банк либо в офисе компании, которая собирает деньги за проезд по данной дороге, и шлагбаум открывается.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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