Как законно проехать по платной дороге бесплатно

Складчина и расписка помогут водителю проехать по платной дороге бесплатно, сообщает «АвтоВзгляд».

«Подобные случаи считаются исключительными, но бывают», — подчеркнул автор публикации.

По его сведениям, упомянутые способы — единственные законные. Первый подразумевает, что один водитель забыл наличные или банковскую карту дома или где-то еще, а другие, не желающие стоять в образовавшемся заторе, скидываются ему на проезд.

Этому способствует и тот факт, что операторы пунктов оплаты нередко не пытаются как-то урегулировать ситуацию, а прячутся в своей будке, блокируя проезд.

Второй способ законно ездить бесплатно по платной дороге — заключение с пропускным пунктом чего-то вроде долговой расписки.

Водитель указывает в ней свои персональные данные и обязуется заплатить за проезд в течение определенного срока через банк либо в офисе компании, которая собирает деньги за проезд по данной дороге, и шлагбаум открывается.