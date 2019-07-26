Сравнительный тест Tesla Model X и Jaguar I-Pace

В 2012 году компания Илона Маска представила свое новое детище — кроссовер Tesla Model X , полностью работающий на электротяге.

Особенностями автомобиля были неординарная внешность, необыкновенные задние двери, неплохой уровень динамики и возможность проехать довольно приличное расстояние на одном заряде. Всего этого хватило, чтобы получить звание «короля электрических кроссоверов».

С течением времени, другие компании, выпускающие подобные автомобили, начали предпринимать попытки занять это место на троне. Одной из них и является разработка и производство электрического автомобиля Jaguar I-Pace. Но по силам ли это ему? Давайте сравним.

Внешний вид. Отличительной чертой Jaguar является довольно привлекательная внешность. Кузов его имеет некоторые черты от купе, что, в общем, придает ему похожесть на прокачанный хэтчбек.

На передней части автомобиля расположена головная оптика грозного вида, фирменная фальшрадиаторная решетка и бампер скульптурного типа.

Корма оригинального стиля имеет габаритные огни небольшой ширины, а также спойлер вблизи 5 двери и псевдодиффузор большого размера.

Особое внимание стоит уделить большому размеру колесных арок, что позволяет устанавливать туда колеса в диаметре от 18 до 22 дюймов.

Tesla в этом плане нисколько не проигрывает, несмотря на появление на 4 года раньше. Передняя часть кузова имеет несколько «прищуренный» взгляд оптики, а также довольно аккуратный передний бампер.

Профиль в виде купола показывает дутые арки колес, ручки дверей оригинального стиля, и задние двери, которые открываются вверх и получили название «крылья сокола».

Оформление салона. Салон автомобиля Tesla Model X и по сей день выглядит стильно, и выполнен в футуристической теме. Спереди водителя расположен руль с тремя спицами, и панель приборов большого размера.

Наибольший эффект среди всех элементов производит дисплей диагональю 17 дюймов, располагающийся в середине торпедо. Он сенсорный и главной его задачей становится управление всеми основными устройствами и функциями автомобиля.

Для отделки используются материалы высокого качества, но вот сборка оставляет желать лучшего.

Еще одной отличительной чертой данного кроссовера можно назвать наличие двух багажных отделений, переднего на 153 литра и заднего на 745. Имеется также возможность установки третьего ряда сидений, за счет уменьшения объема заднего багажника до 175 литров.

По сравнению с Tesla, салон Jaguar оформлен более скромно. Но не в плане используемых материалов, которые ничуть не хуже, просто вид его более приближен к классическому.

Перед водителем находится комфортный мультируль, а также панель приборов на жидких кристаллах. Мониторов здесь два, функциями которых является управление приборами для первого, и климат-контролем для второго.

Свободного места в салоне немного меньше, учитывая разницу в габаритах, но объем заднего багажного отделения при необходимости можно увеличить до 1453 литров за счет сложенных спинок задних кресел.

Силовые установки. Движущей силой для Tesla становятся два электрических двигателя, каждый из которых вращает свою ось. Их суммарная мощность составляет 525 л.с. Это обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч за 4,8 с, и предельную скорость в 250 км/ч. Согласно технической информации производителя, одной зарядки батареи на 90 кВт достаточно, чтобы проехать 489 км.

Jaguar приводится в движение двумя моторами, но их общая мощность составляет всего 400 кВт. До 100 км/ч он разгоняется за 4,8 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Итог. Победителя здесь выбрать сложно. Оба автомобиля обладают достойными качествами, и соответствуют той стоимости, которую заявил производитель.