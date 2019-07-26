Россиянин за 17 млн рублей продаёт «машину Гагарина»

Автомобиль ЗиС-110, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск с официальным визитом, продаётся на сайте «Авито» за 17 млн рублей. Эта машина в своё время была парадной у маршала Малиновского, на ней встречали в Пекине Хрущёва и Туполева, она стояла на постаменте военного завода, а потом её отдали в институт на восстановление.

Я поменял её на свой японский автомобиль, когда учился в Политехническом институте Хабаровска. В 1984–1985 годах руководитель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства уговорил снять автомобиль с постамента и отдать в институт для восстановления, — рассказал URA.RU продавец машины Сергей.

Продавец признался, что покупателей у него пока нет, но стоимость машины снижать он не собирается.