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Россиянин за 17 млн рублей продаёт «машину Гагарина» 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: News.ru
Автомобиль ЗиС-110, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск с официальным визитом, продаётся на сайте «Авито» за 17 млн рублей. Эта машина в своё время была парадной у маршала Малиновского, на ней встречали в Пекине Хрущёва и Туполева, она стояла на постаменте военного завода, а потом её отдали в институт на восстановление.
Я поменял её на свой японский автомобиль, когда учился в Политехническом институте Хабаровска. В 1984–1985 годах руководитель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства уговорил снять автомобиль с постамента и отдать в институт для восстановления, — рассказал URA.RU продавец машины Сергей.
Продавец признался, что покупателей у него пока нет, но стоимость машины снижать он не собирается.
Как писал News.ru, объявление на Avito о продаже похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи оказалось шуточным. Его автором оказался торговец антиквариатом. С Александром связались журналисты «Комсомольской правды». В переписке он заявил, что решил проверить, «зайдёт ли шутка». По его словам, звонков от полиции ему пока не поступало. Мужчина также рассказал, что в момент кражи находился дома.
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Комментарии4
Бортжурнал , Автоновости , Юрий Гагарин , Архип Куинджи , Комсомольская правда
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