Лайфхак: как снять стресс после столичных пробок

Эксперты издания «За рулём» привели семь способов, как можно снять стресс после часового стояния в пробках, не прибегая к алкоголю. Ниже семь не менее эффективных альтернатив спиртному.

По словам специалистов, расслабиться после напряжённого стояния в автомобильных заторах поможет неспешная прогулка по парку. Эксперты рекомендуют походить босиком по траве, послушать пение птиц, посмотреть на воду в реке или пруду. При этом необходимо сосредоточиться на видах и звуках природы и отстраниться от проблем. 10-15 минут бывает достаточно, чтобы «прийти в себя».

Ещё один способ борьбы со стрессом — дыхательная гимнастика. Подойдут самые простые упражнения: глубокие (по 3-4 секунды) вдохи и выдохи. Лучше всего заниматься на свежем воздухе, но, если нет возможности, можно делать разминку за рулём. Главное, говорят эксперты, держать ровно спину.

Жевательная резинка поможет справиться с нервами, поскольку она снижает уровень кортизола — гормона, отвечающего за возникновение стресса в организме человека. Поэтому держать в машине освежающие пластинки или подушечки полезно.

Специалисты уверяют, даже натянутая улыбка волшебным образом может изменить настроение. Водителю, изнервничавшемуся в пробке, рекомендуется включить приятную музыку, вспомнить о чем-нибудь хорошем и постараться улыбнуться.

По приезду домой можно приступить к водным процедурам. Горячая ванна или душ — одно из самых эффективных средств борьбы со стрессом. При этом эксперты советуют совмещать процедуру с фитотерапией и любимыми музыкальными композициями. После лучше посвятить время себе — переодевшись в удобную одежду почитать книгу или посмотреть лёгкий фильм.

Для любителей активного времяпрепровождения подойдут физические упражнения. Бег, по словам специалистов, помогает лучше всего. В этом случае в борьбе с эмоциональным стрессом вступает эустресс — стресс от физических упражнений, который в большинстве случаев оказывается сильнее, оставляя после себя приятное расслабление.

Наконец, завершить напряжённый день следует хорошим ужином. Вкусная еда и напитки не оставят от стресса и следа, а крепкий здоровый сон завершит дело.