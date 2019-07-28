Что делать, если вместо дизеля залили бензин

Эксперты издания « Автовзгляд » рассказали, долго ли проработает дизельный мотор на бензине, а также бензиновый мотор на дизельном топливе. Оказалось, что в первом случае силовой агрегат может получить значительные повреждения.

По данным издания, заправка дизельных авто бензином явление довольно распространённое. Эксперты связывают это с тем, что многие водители после нескольких лет управления автомобилей, работающих на бензине, не могут перестроиться.

В случае если автовладелец прямо у колонки спохватился, что залил в бак другой вид топлива, специалисты советуют сразу же вызвать эвакуатор, везти машину на станцию и слить горючее. При таком развитии событий оплошность водителя никак не повлияет на состояние автомобиля.

Если пустой бак был заправлен бензином под завязку и машина двинулась с места, то проехать на ней удастся всего несколько километров. После чего автомобиль гарантированно заглохнет. Даже в этом случае двигатель не получит сильных повреждений. Однако действовать автолюбителю придётся по предыдущему сценарию: вызов эвакуатора, отправка авто на СТО, слив бензина. При этом к списку обязательных работ необходимо добавить промывку бака, топливных магистралей и замену топливного фильтра.

Максимальная опасность подстерегает мотор, когда в баке смешивается часть дизеля с бензином. В этом случае образуется смесь, которая может убить двигатель. В процессе движения автолюбитель обязательно заметит, что мотор потерял в мощности и начал издавать странный рокот. Температура поползёт вверх, что грозит перегревом двигателя, и, как следствие, выходом из строя головки блока цилиндров. Поэтому эксперты при первых признаках нестабильной работы двигателя остановиться, отправить авто на СТО с проведением последующих ремонтных работ.

Специалисты подчёркивают, что дизель для бензинового двигателя не так опасен. Когда водитель путает виды топлива, двигатель тоже начинает кашлять и после проезда пары километров отказывается работать. Однако в этом случае последствия не так страшны: дизель опускается на дно бака и выталкивает бензин на поверхность, поэтому дорогостоящего ремонта мотора удаётся избежать.