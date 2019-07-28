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Что делать жертвам автоподставщиков 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Жертвам автоподставщиков следует не играть в их игру и вызывать ГИБДД, рассказали Autonews эксперты.
По словам юриста Артема Иванчи, среди самых распространенных схем подставщиков — подрезание и резкое торможение. При этом они могут и не сопровождаться касанием автомобилей — повреждения наносятся мошенниками незаметно прямо на месте.
После мнимой аварии преступники предлагают договориться без полиции за сравнительно небольшую сумму, а нежелающих пугают лишением прав за оставление места ДТП и последующим ростом стоимости полиса ОСАГО за участие в аварии.
Адвокат Олег Ярошик добавил, что нередко мошенники имитируют ДТП на парковках. Повреждения наносятся заранее, а претензии предъявляются лишь после того, как жертва тронется. Так ее проще обвинить в оставлении места аварии.
Часто используется схема, которая подразумевает участие пешехода. Мошенник делает вид, что на него был совершен наезд, и легко находит свидетелей — своих сообщников.
«Не надо играть в предложенную игру. Вызывайте ГАИ», — посоветовал автоэксперт Игорь Моржаретто тем, кто уверен, что авария сымитирована автоподставщиками.
Если же мошенники не испугались прибытия ГИБДД, Артем Иванча советует обязательно изложить полиции свою версию событий и самостоятельно найти и опросить свидетелей. Кроме того, полезны могут оказаться сведения об участии машины подставщиков в других ДТП — «это очень подозрительно», объяснил Олег Ярошик.
Комментарии
Бортжурнал , Игорь Моржаретто , ГИБДД
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