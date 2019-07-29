Нагнали на повороте

Tesla снова настали тяжелые времена. Компанию миллиардера Илона Маска не первый месяц лихорадит, и конца этому не видно. От Tesla отворачиваются крупные инвесторы, считая ее бесперспективной. А в июле компания снова показала убыточность, после чего ее акции обвалились. Все это в очередной раз заставило всех сомневаться в том, есть ли будущее у проекта Илона Маска. Ситуация кажется вдвойне опасной для Tesla из-за восхода на горизонте новой американской звезды электромобилей — компания Rivian. Ее машины «быстрее, выше, сильнее» Tesla и собираются выйти на рынок уже в 2020 году. Маленький стартап, превратившийся в «ночной кошмар» Илона Маска, — в материале «Ленты.ру».

Американские горки

Для Tesla последние полгода были чередой взлетов и падений. После того как 2018-й закончился убытком в миллиард долларов и первой в истории компании прибылью почти в 140 миллионов, Tesla уже в первом квартале 2019-го начала кататься на американских горках. Мало того что компания снова вернулась к убыткам, которые достигли 700 миллионов долларов, она также столкнулась с рекордным падением продаж, которые снизились на 31 процент по сравнению с предыдущим кварталом.

В мае акции Tesla упали до минимума с 2016 года и опустились ниже 200 долларов за бумагу. Триггером стала аналитика инвестиционной компании Wedbush Securities, которая понизила свой прогноз по цене акций сразу на 45 долларов, с 275 долларов до 230. За месяц до этого компания уже снижала свой прогноз на 80 долларов, с 365 до 275. В компании пояснили, что Маск слишком много внимания уделяет «научно-фантастическим» идеям, таким как роботакси, а не реальным бизнес-задачам, таким как повышение спроса на Tesla.

Это ставит компанию в ситуацию, близкую к критической, заявили в компании. Вслед за Wedbush Securities свою оценку целевой цены акций Tesla понизил и финансовый гигант Morgan Stanley . Аналитик инвестиционного банка Адам Джонас, который уже давно следит за судьбой Tesla, заявил, что компания переоценивает свои возможности, и это может привести к беде. При худшем сценарии стоимость акций Tesla, по его мнению, обвалится до 10 долларов за бумагу.

Однако на этом период турбулентности для Tesla не закончился. В июле компания отчиталась о своих показателях за второй квартал 2019 года и сообщила, что, несмотря на рекордные продажи, Tesla ушла в минус на 400 миллионов долларов. Эти потери оказались выше прогноза, что привело к падению акций более чем на 13 процентов за день и на 31 процент по сравнению с началом года.

Между тем уже в ближайшие полгода компания может столкнуться с еще более серьезной проблемой: в США подрастает один из главных конкурентов Tesla — компания Rivian, которая может вступить в острую борьбу с компанией Маска за рынок электрокаров в США. Эта частная фирма, основанная молодым инженером Ар-Джеем Скаринджем, занимается грузопассажирским электрическим транспортом — пикапами и внедорожниками. Rivian пока не продала ни одного электрокара, но уже заслужила прозвище «ночного кошмара Илона Маска». Дело в том, что Rivian взялась именно за те автомобили, которые больше всего нравятся американцам, сумела привлечь инвестиции в размере 1,5 миллиарда долларов и создать уникальный автомобиль, который собирается продавать уже в 2020 году.

Любовь с первого взгляда

Rivian была основана Скаринджем еще в далеком 2009 году, хотя влюбился в автомобили он гораздо раньше. По его словам, все началось в детстве: как только Ар-Джей достаточно подрос, чтобы держать в руках инструменты, он начал помогать соседу перебирать Porsche 356S в его гараже, и это была любовь с первого взгляда. К старшим классам его окончательно захватила идея создать собственный бренд автомобилей, и после школы Ар-Джей отправился в престижный Массачусетский технологический институт, чтобы стать инженером. Именно там Скариндж пришел к идее экологичного транспорта. «Было мучительно осознавать, что я люблю то, что загрязняет воздух и создает всякие проблемы — от геополитических конфликтов до смога и изменения климата», — рассказал Скариндж.

Он решил сосредоточиться на безвредных для окружающей среды электромобилях. Первая его попытка запустить стартап обернулась неудачей: он разрабатывал спортивный электромобиль-купе, сильно напоминавший Tesla Roadster (первый автомобиль компании Маска, который выпускался в 2008-2012 годах). Скариндж занимался этим два года, но потом решил отказаться от идеи «повторения» за Tesla и сосредоточился на создании чего-то действительно уникального. Его новым детищем стали грузопассажирские электрокары — пикапы и внедорожники.

Идея оказалась крайне удачной, поскольку, с одной стороны, это одни из самых популярных моделей на рынке потребительских машин в США, так как они отвечают любви американцев к крупногабаритным автомобилям, с другой стороны, один из основных и самых успешных конкурентов компании — Tesla — пока не занял эту нишу, только обещая представить собственную модель электрогрузовика. Однако, по словам Скаринджа, его захватила не только идея создать совершенно новый автомобиль. Будучи заядлым любителем активного отдыха, он решил менять традиционные представления людей об электротранспорте.

«Существует много мифов: что грузовик не может быть электрическим, что электрокар не может ездить по бездорожью, что такой автомобиль не может пачкаться, что он непригоден для буксировки, и, наконец, что покупатели не захотят платить за экологичный грузовик. Однако все эти утверждения в корне неверны. Электрификация и новые технологии могут создать грузовик, который будет невероятно мощным, с одной стороны, а с другой — его будет просто приятно водить», — объясняетАр-Джей.

Замахнулись на рекорд

Jeep, Пытаясь реализовать свою задумку, Скариндж к 2019 году привлек на работу в компанию более 700 сотрудников, часть которых — бывшие работники McLaren Ford , а также экс-сотрудники Tesla и еще одного конкурента — Faraday Future. Кроме того, первым техническим директором Rivian стал бывший вице-президент Apple Майк Белл , один из тех, кто запустил главный продукт компании — iPhone. Идеи Скаринджа смогли вдохновить не только разработчиков, но и инвесторов — Rivian получила от них в общей сложности более 1,5 миллиарда долларов. Так, 1,2 миллиарда вложили Ford и Amazon. Глава последней — самый богатый человек в мире Джефф Безос — лично приезжал к Скаринджу, чтобы посмотреть электрогрузовик. Остальные средства компании предоставили базирующаяся в Саудовской Аравии инвестиционная группа Abdul Latif Jameel, японская Sumitomo Corp. и британский банк Standard Chartered.

Rivian впервые представила свои электрокары на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2018 года. Кроссовер R1S и пикап R1T стали одной из главных тем выставки. С технической точки зрения они были очень похожи из-за одинакового шасси, которое стало причиной повышенного внимания. Шасси сделано по аналогии со скейтбордом: единая платформа, которая включает все механические компоненты, такие как мотор, батарея, трансмиссия, подвеска, пневмобаллоны.

Каждое колесо в нем имеет отдельный электродвигатель. Кроме того, благодаря платформе-скейтборду инженерам удалось освободить много места в автомобиле: пространство под передним бампером превратилось в дополнительное багажное отделение, а за задним сидением есть пространство объемом 350 литров для лыж и сноуборда. Но самое главное — в этом шасси оказалась перспектива: в будущем разработку можно продать другой компании и устанавливать на платформу любой другой кузов, сохранив «начинку».

Помимо шасси, участников автосалона впечатлила невероятная емкость батареи Rivian. Так, кроссовер может на одном заряде проехать от 390 до 660 километров — такого результата нет ни у одного существующего и ни у одного готовящегося выйти на рынок электрокара. Для сравнения: главный конкурент этого автомобиля — Tesla Model X — может преодолеть на одном заряде от 380 до 480 километров. Однако Rivian пошла в области энергии еще дальше: компания запатентовала систему съемных модульных вспомогательных батарей. Это означает, что, например, в пикапе их можно разместить в кузове, куда выведены контактные разъемы и контуры системы охлаждения. Rivian также запатентовала технологию на случай разрядки автомобиля в отдаленной местности — речь идет о технологии подзарядки от другой машины.

Большая битва

Наибольшее беспокойство у Tesla должно вызывать даже не то, что Rivian смогла переманить часть сотрудников, и не то, что компания создала самую мощную батарею из существующих. Самое опасное — это планы Rivian запустить в массовое производство свои электрокары уже в 2020 году и активно начать их продавать.

Компания не сообщила точных объемов предзаказа, однако объявляла о намерении произвести 20 тысяч автомобилей в 2021 году и 40 тысяч в 2022-м — это сопоставимые с Tesla цифры. Компания Маска продала 22 тысячи своих Model S за первый полный год и около 25 тысячи Model X, когда она появилась. Базовая цена пикапа Rivian составит около 68 тысяч долларов, а кроссовера — около 72,5 тысячи. Таким образом, по итогам 2021 года компания собирается «поднять» 1,4 миллиарда, а по итогам 2022-го — 2,8 миллиарда. Однако Rivian подготовила для Tesla еще один удар. До 2025 года она собирается расширить свою линейку моделей до шести электрокаров.

Пока известно только то, что третьей моделью станет автомобиль с короткой базой, выполненный в духе ралли-кара. Продавать машины компания собирается напрямую, как это делает Tesla, и будет использовать дилеров только там, где прямые продажи запрещены. В планах Rivian — вывести бизнес на глобальный рынок и продавать автомобили в Китае, странах Европы, Австралии и Южной Африке. Однако при всей революционности своих автомобилей Rivian пока все же проигрывает в одном небольшом, но ключевом моменте: у нее нет настолько развитой системы «заправок», как у Tesla, что остается главным и несомненным конкурентным преимуществом компании Илона Маска. Очевидно, что без такой системы Rivian не сможет достичь значительного успеха на рынке. А для того, чтобы ее создать, могут потребоваться значительные денежные вливания и время, чтобы наверстать упущенное.