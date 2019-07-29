Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина

Эксперты РИА Рейтинг* по заказу РИА Новости подготовили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество — граждане Украины. Россия расположилась в середине рейтинга.

При составлении рейтинга использованы данные официальной статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2019 года (для Норвегии и Украины — по итогам мая 2019 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

В первой половине 2019 года динамика нефтяных цен была разнонаправленной. Тем не менее, в целом за полугодие цена нефти Brent выросла почти на 18%, что было обусловлено множеством факторов, и прежде всего, соглашением ОПЕК+. Однако цена бензина определяется не только нефтяными котировками, но и рядом других факторов, и в частности, налоговым режимом. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Люксембург: бензина хоть залейся

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты — одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако зарплаты также очень высокие.

В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия находится в середине рейтинга — на шестнадцатом месте, между Италией и Эстонией. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 927 литров 95-го бензина. Выше в рейтинге располагаются в основном развитые западноевропейские страны. При этом Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину, Казахстан и Белоруссию.

Украина: экономим на бензине

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Это в 10 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Кроме Украины аутсайдерами являются Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 560 литров бензина в месяц.

Самый дешевый бензин — в Казахстане

В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,9 рубля.

На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,5 рубля за литр.

По данным Росстата, с начала года (середина января — начало июля 2019 года) цена 95-го бензина в РФ выросла на 1,1%, а цена дизельного топлива снизилась на 2,4%.

Третье место занимает Белоруссия, где бензин стоит около 52 российских рублей за литр.

Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 74,7 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане — 31,9 рубля за литр. Россия, как и по цене на бензин, находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 46,1 рубля за литр.

Самый дорогой бензин — в Нидерландах

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 118,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 113 рублей за литр.

В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной такой стоимости являются высокие налоги на топливо.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии — 111,6 рубля за литр. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции.

Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Снижение отмечается лишь в Казахстане (-3,9%) и на Украине (-1,3%). В Мальте цены остались на прежнем уровне. В остальных государствах был рост цен. Наиболее существенно стоимость бензина выросла в Болгарии (+13,6%), Литве (+12,0%) и в Венгрии (+11,5%).

Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива выросла в 28 странах из 33, участвующих в рейтинге.

Прогноз: доступность бензина в России не повысится

По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост цены бензина в России по итогам 2019 года не будет превышать инфляцию, то есть составит не более 5%. При этом следует ожидать и роста заработных плат россиян на таком же уровне или даже выше. В связи с этим можно предположить, что доступность бензина в России по итогам 2019 года как минимум не снизится.