Как правильно уступить дорогу пешеходу, чтобы избежать штрафа?

На дороге зачастую возникает обстановка, когда у водителя не получается поделить проезжую часть с пешеходом на нерегулируемом пешеходном переходе.

И если очевидцами этого случая внезапно станут сотрудники дорожно-патрульной службы, автомобилиста оштрафуют. Но вот как правильно необходимо уступать пешеходам, чтобы избежать штрафа?

Пропускаем по правилам. ГИБДД время от времени проводит рейды на автомобилистов и отлавливает не пропускающих пешеходов. Поистине, существует такая группа водителей, которая в принципе не уступает дорогу пешеходам, при этом зачастую штрафы получают невиновные автовладельцы.

По пункту 14.1 ПДД, автомобилисты на нерегулируемых пешеходных переходах должны пропустить пешеходов, двигающихся по «зебре» либо лишь ступивших на переход. В данный момент водителю за того, что он не пропустил пешехода, по статье 12.18. КоАП РФ, придется заплатить штраф от 1 500 до 2 500 рублей.

Стоит помнить. Слово «уступить» в этом случае весьма лукавое, и каждый участник движения понимает его по-своему: по мнению пешеходов, им обязаны уступать всегда и везде, а сотрудники ДПС с удовольствием останавливают подобных нарушителей.

В действительности, выражение «уступить дорогу» означает то, что автомобилисту нельзя создавать помехи для передвижения пешехода. Выходит, что если пешеход во время перехода дороги уменьшил скорость либо вообще остановился, чтобы избежать столкновения с автомобилем, то водителя вполне законно оштрафуют за создание помех пешеходу.

Сотрудники ДПС зачастую пользуются данным трюком и выписывают штрафы невиновным водителям. Автовладельца обвиняют в том, что он не предоставил преимущество пешеходу, инспектор отмечает, что человек уже находился на «зебре», именно в связи с этим его надо было пропустить. В таком случае сотруднику ДПС нужно припомнить значение словосочетания «уступить дорогу», и что он его трактует с нарушением закона, при этом искажая смысл.

Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к такому выводу, что водителям следует уступать дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, чтобы не нарваться на штраф. Поскольку если даже вы окажетесь правы, не пропустив пешехода, увидевшие это сотрудники ДПС сильно постараются, чтобы выписать вам штраф. Особенно это касается российских дорог, где есть довольно большое количество нерегулируемых пешеходных переходов.