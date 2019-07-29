Крошечный кроссовер Toyota C-HR превратили в 367-сильный ралли-кар

Гоночная команда Cusco Racing показала свой новый гоночный проект, построенный на базе кроссовера Toyota C-HR . Автомобиль получил новую подвеску и модернизированный двигатель.

Инженеры Cusco Racing учитывали опыт работы над полноприводным гоночным «Ярисом», поскольку у автомобилей довольно много общего по технической части. Но несмотря на схожесть, для С-HR пришлось создать новую подвеску, а также разработать другие дифференциалы. Помимо этого, автомобиль оснастили каркасом безопасности и гоночными креслами Bride.

Под капотом стоит модернизированный турбомотор TRD-8AR объемом два литра, в паре с ним работает пятиступенчатая секвентальная трансмиссия Drenth. Мощность силовой установки кроссовера не сообщается, однако по данным TRD, такой двигатель способен развивать от 293 лошадиных сил в версии Spec. A до 367 сил в модификации Spec. B.

Кроссовер построили по правилам Международной автомобильной федерации (FIA), благодаря чему машина может выступать в Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по ралли, а также на домашнем Japan Super Rally. Гоночный C-HR относится к классу AP4, в котором также представлены компактные модели Toyota Yaris , Mazda2 и Hyundai i20.

Стоимость новинки не разглашается, но в среднем гоночный болид из того же класса обычно обходится покупателям примерно в 250 000 долларов (15 889 250 рублей по текущему курсу). Базовый гражданский кроссовер на российском рынке доступен с 1,2-литровым мотором мощностью 115 сил, механической коробкой передач и передним приводом. Стоит такой автомобиль от 1 367 000 рублей.