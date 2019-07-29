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Крошечный кроссовер Toyota C-HR превратили в 367-сильный ралли-кар 

Motor.ru 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Гоночная команда Cusco Racing показала свой новый гоночный проект, построенный на базе кроссовера Toyota C-HR. Автомобиль получил новую подвеску и модернизированный двигатель.
Инженеры Cusco Racing учитывали опыт работы над полноприводным гоночным «Ярисом», поскольку у автомобилей довольно много общего по технической части. Но несмотря на схожесть, для С-HR пришлось создать новую подвеску, а также разработать другие дифференциалы. Помимо этого, автомобиль оснастили каркасом безопасности и гоночными креслами Bride.
Под капотом стоит модернизированный турбомотор TRD-8AR объемом два литра, в паре с ним работает пятиступенчатая секвентальная трансмиссия Drenth. Мощность силовой установки кроссовера не сообщается, однако по данным TRD, такой двигатель способен развивать от 293 лошадиных сил в версии Spec. A до 367 сил в модификации Spec. B.
Кроссовер построили по правилам Международной автомобильной федерации (FIA), благодаря чему машина может выступать в Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по ралли, а также на домашнем Japan Super Rally. Гоночный C-HR относится к классу AP4, в котором также представлены компактные модели Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20.
Стоимость новинки не разглашается, но в среднем гоночный болид из того же класса обычно обходится покупателям примерно в 250 000 долларов (15 889 250 рублей по текущему курсу). Базовый гражданский кроссовер на российском рынке доступен с 1,2-литровым мотором мощностью 115 сил, механической коробкой передач и передним приводом. Стоит такой автомобиль от 1 367 000 рублей.
В 2017 году на тюнинг-шоу SEMA привезли 600-сильный кроссовер C-HR. Его построили инженеры DG-Spec совместно с компанией Toyota. Под капотом расположился 2,4-литровый двигатель с турбонагнетателем, работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Во время тестирования на автодроме Willow Spring Raceway в Калифорнии новичок сумел обойти по скорости McLaren 650S, Porsche 911 GT3 RS и Nissan GT-К Nismo.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Toyota Yaris , Toyota C-HR , Porsche 911 , Toyota , Hyundai i20 , McLaren , Porsche
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