Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo отзывает сразу шесть моделей из-за опасности самовозгорания 

Автовести 4 часа назад
Фото: © Volvo
ООО "Вольво Карс", официально представляющее марку Volvo на российском рынке, объявило кампанию по отзыву реализованных в России автомобилей во избежание самовозгорания, которое может начаться в моторном отсеке.
Как информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), добровольному отзыву подлежат 4 473 автомобиля Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country), реализованные в 2014-2019 годах, с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва этих машин является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке. На транспортных средствах будет выполнен ремонт разработанным методом. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителей ООО "Вольво Карс" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в удобный им дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с прилагаемым перечнем, связаться с дилерским центром и согласовать время визита.
Со всеми дополнительными вопросами можно обратиться на горячую линию Volvo по телефонам для России: 8 800 700 00 20, для Беларуси: 8 820 007 300 74.
Автовести: последние новости
Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО Тонкости преступного ремесла: как действуют угонщики и как от этого защититься Новый Geely Atlas оказался дешевле ожидаемого
Комментарии
Бортжурнал , Volvo , Volvo XC70
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки появления нового Mitsubishi Pajero Sport
ГАЗ выпустит новый городской микроавтобус
Водитель Nissan столкнулся с Кia в Башкирии и погиб
Названы самые угоняемые автомобили в России1
Как власти будут сдерживать цены на бензин1
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение