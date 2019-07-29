Volvo отзывает сразу шесть моделей из-за опасности самовозгорания

ООО " Вольво Карс", официально представляющее марку Volvo на российском рынке, объявило кампанию по отзыву реализованных в России автомобилей во избежание самовозгорания, которое может начаться в моторном отсеке.

Как информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), добровольному отзыву подлежат 4 473 автомобиля Volvo (XC70 , XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country), реализованные в 2014-2019 годах, с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва этих машин является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке. На транспортных средствах будет выполнен ремонт разработанным методом. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Вольво Карс" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в удобный им дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с прилагаемым перечнем, связаться с дилерским центром и согласовать время визита.

Со всеми дополнительными вопросами можно обратиться на горячую линию Volvo по телефонам для России: 8 800 700 00 20, для Беларуси: 8 820 007 300 74.