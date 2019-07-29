Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГАЗ выпустит новый низкопольный городской микроавтобус 

Автоновости дня + ещё 1 2 часа назад
Горьковский автозавод (ГАЗ) разрабатывает новый низкопольный микроавтобус. Просторный салон повышенной комфортности позволит модели отвечать требованиям программы «Доступная среда», а также свободно перевозить людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.
По информации аналитического агентства «АвтоСТАТ», производство и продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗ» могут начаться уже в 2020 году.
Напомним, сегодня семейство «ГАЗель Next» представлено на рынке широким набором вариантов грузовой, пассажирской и грузопассажирской техники, среди которых: микроавтобусы разной вместимости, цельнометаллические фургоны и «комби», хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы.
Последними к семейству присоединились грузовой фургон и микроавтобус на сверхдлинной колесной базе полной массой 4,6 тонны, продажи которых стартовали в России в 2019 году.
Автомобили «ГАЗель Next» оснащаются четырьмя типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан).
Автоновости дня: последние новости
АвтоВАЗ обновит семейство Lada Vesta АвтоВАЗ поставил продажи Lada XRAY с вариатором под особый контроль Объявлены цены на УАЗ «Патриот» с АКПП
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки появления нового Mitsubishi Pajero Sport
Водитель Nissan столкнулся с Кia в Башкирии и погиб
Названы самые угоняемые автомобили в России1
Как власти будут сдерживать цены на бензин1
Появилась вседорожная версия Audi A1
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение