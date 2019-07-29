ГАЗ выпустит новый низкопольный городской микроавтобус

Горьковский автозавод (ГАЗ) разрабатывает новый низкопольный микроавтобус. Просторный салон повышенной комфортности позволит модели отвечать требованиям программы «Доступная среда», а также свободно перевозить людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.

По информации аналитического агентства «АвтоСТАТ», производство и продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗ» могут начаться уже в 2020 году.

Напомним, сегодня семейство «ГАЗель Next» представлено на рынке широким набором вариантов грузовой, пассажирской и грузопассажирской техники, среди которых: микроавтобусы разной вместимости, цельнометаллические фургоны и «комби», хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы.

Последними к семейству присоединились грузовой фургон и микроавтобус на сверхдлинной колесной базе полной массой 4,6 тонны, продажи которых стартовали в России в 2019 году.

Автомобили «ГАЗель Next» оснащаются четырьмя типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан).