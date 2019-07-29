Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Kia и Самыми угоняемыми марками автомобилей в России в первом полугодии текущего года стали Hyundai Toyota , рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

Именно эти бренды чаще всего фигурируют в "антирейтингах" страховщиков за указанный период. Все три марки оказались в первой "тройке" у компаний ВСК "РЕСО-Гарантия" . А, например, Kia занимает сразу две строчки в топ-3 угоняемых авто у компаний МАКС и "Ренессанс страхование" . Если говорить о конкретных моделях, то в МАКС назвали Sportage и Rio, а в "Ренессанс страховании" — Ceed и Rio. Также в "тройку" входит Hyundai — в "Ренессанс страховании" Solaris, а у "МАКС" одну строчку поделили сразу две модели Tucson и Creta.

Toyota дважды появляется в топ-3 у "АльфаСтрахования" , первую и третью строчки заняли внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser. Разбавил их Lexus LX, оказавшийся на втором месте. Этот люксовый бренд встретился также в статистике по стране у МАКС и ВСК. Еще одна Toyota, но модель Camry, оказалась на третьем месте в статистике "РЕСО-Гарантии".

"За первое полугодие 2019 года в рейтинге самых угоняемых моделей почти безраздельно властвуют кроссоверы и внедорожники. Причем все они японских или корейских брендов. Впрочем, такой расклад вполне логичен, так как довольно точно отражает потребительские предпочтения россиян, которые всё активнее пересаживаются на автомобили с полным приводом", — рассказал агентству начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

Данные по самым угоняемым автомобилям в Москве и Санкт-Петербурге мало отличаются от ситуации по всей стране. В столичном регионе также лидируют Hyundai, Kia и Toyota. Примечательно, что весь топ-3 у "АльфаСтрахования" в Петербурге заняла исключительно Kia (модели Sportage, Rio и Ceed). Этот бренд оказался на первой строчке в статистике для Петербурга и у компании ВСК, а также занял второе и третье места в статистике "РЕСО-Гарантии". Второе место он занял и у "Ренессанс страхования", однако здесь лидером по Северной столице стал Hyundai Solaris

В компании "МАКС" традиционно подсчитали вероятность угона автомобилей. "С точки зрения вероятности угона на первом месте у нас люксовый внедорожник Lexus LX. 3 из 100 застрахованных машин, увы, не доезжают до пролонгации полиса каско. Не менее внимательными к безопасности своего автомобиля должны быть и владельцы популярного кроссовера Kia Sportage . Вероятность угона по ним приближается к 2% и имеет устойчивый негативный тренд на рост. Эта же модель лидирует по числу угонов в абсолютном значении", — сообщил Попков.

Ощутимая доля уже состоявшихся угонов приходится на инсценированные ситуации, а мошенниками становятся сами владельцы, пояснил руководитель управления противодействия мошенничеству в автостраховании компании ВСК Андрей Мозеров. "Мы продолжаем фиксировать высокий трафик автомобилей марок Toyota и Lexus в страны Азии через Казахстан. По нашим оценкам, до 70% угнанных машин этих марок "похищаются" при участии владельцев — это так называемые "самоугоны". Наиболее проблемным в этом смысле стал лизинговый канал: мошенники страхуют автомобили, "спрятавшись" от преддоговорной проверки за вывеской юридического лица", — сказал эксперт.