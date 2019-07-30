Новый Nissan Patrol попал в объектив фотошпионов

Nissan Patrol 2020 модельного года без камуфляжа засняли в Дубае, где он проходит дорожные испытания.

Порталу Arab GT удалось сделать фото новинки спереди, а позже видео с внедорожником было опубликовано в Instagram пользователя almuraba. На нем обновленный Patrol виден сзади и сбоку, что позволяет частично рассмотреть его значительно модернизированный экстерьер. Судя по снимкам, внедорожник избавился от круглых противотуманок, получил новый бампер и фальшрадиаторную решетку в стиле последних моделей Nissan, а также рестайлинговые светодиодные фары. Сзади изменилась дверь багажного отделения и фонари.

По слухам, модернизация затронула и интерьер, в котором появились иные руль с селектором трансмиссии.

Под капотом у полноприводника, по-видимому, останутся прежние бензиновые агрегаты 4.0V6 (279 л.с.) и 5.6 V8 (405 л.с.), сочетаемые с 7-ступенчатой автоматической коробкой.

Мировая премьера Patrol обновленной модели запланирована на осень 2019 года.

Первое шпионское видео внедорожника появилось в сети еще в мае. Тогда на дороге засняли закамуфлированный прототип.