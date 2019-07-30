Бойтесь подлога: какую машину может продать официальный дилер под видом новой?

Вопиющий по своему цинизму случай был рассмотрен по судебному иску: под видом совершенно нового автомобиля официальный (!) дилер, еще и подделав документы, продал покупателю восстановленную после аварии машину. Причем обнаружился этот подлог совершенно случайно.

Все началось в апреле 2017 года с самой обычной процедуры покупки автомобиля в салоне официального дилера марки Honda "ФК Моторс" (г. Москва), где жителю Красноярска был предложен в качестве нового кроссовер Honda CR-V 2015 г.в. При этом красноярцу была предоставлена скидка, поскольку автомобиль имел "незначительные видимые недостатки" в виде мелких царапин. Конечная цена составила 1 780 000 рублей.

Однако уже всего лишь через пару месяцев счастливый покупатель попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором был поцарапан бампер, и вот тут-то выяснилось, что автомобиль, приобретенный в качестве нового, пусть и с мелкими царапинами, уже участвовал в ДТП в 2015 году в г. Москве, при котором существенно была повреждена правая часть указанного автомобиля (обстоятельства этой аварии не сообщаются).

Возмущенный таким обманом потребитель тут же обратился к продавцу ("ФК Моторс") с письменным заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар денежной суммы, однако получил отказ и предложение представить автомобиль для проведения проверки качества по месту нахождения продавца — то есть вновь перегнать его в Москву. Красноярец же резонно предпочел обратиться в суд, и по ходу разбирательства вскрылись еще более неприглядные факты.

В частности, продавцом был представлен документ (спецификация) с подписью потребителя, подтверждающий, что автомобиль был в употреблении. Потребитель же заявил, что видит этот документ впервые, инициировал соответствующую экспертизу, и та установила, что подпись не подлинная, а поддельная.

К разбирательству подключилось и Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Как следует из сообщения на сайте управления, представители Роспотребнадзора, выступая на стороне истца, заключили, что было нарушено право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о товаре, обеспечивающей возможность его правильного выбора (статья 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I "О защите прав потребителей").

Пункт 129 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998, обязывает продавца, реализующего бывший в употреблении товар, довести до потребителя при заключении договора сведения о состоянии товара, имеющихся в нем недостатках и др. Ответственность продавца за ненадлежащую информацию о товаре предусмотрена статьей 12 Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которой потребитель вправе в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

В результате рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций справедливость восторжествовала, а зло, соответственно, было наказано: в пользу потребителя с ООО "ФК Моторс" взысканы денежные средства в размере 2 324 457,12 руб., в том числе стоимость автомобиля — 1 780 000 руб., неустойка за нарушение срока рассмотрения требования потребителя — 300 000 руб., компенсация морального вреда — 25 000 руб. ; штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — 200 000 руб. ; судебные расходы — 19 457,12 руб.