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BMW работает над новым кроссовером начального уровня 

Auto.Today 5 часов назад
Фото: autoblog.com
BMW предлагает семь различных кроссоверов, и этого, по-видимому, недостаточно, поскольку компания, как сообщается, работает над совершенно новой моделью.
По данным Auto Express, транспортное средство будет конкурировать с Audi Q2 и получит длину от 4,1 до 4,2 метра. Это сделает кроссовер на 26 миллиметров короче, чем X2, и на 347 миллиметров меньше по сравнению с X1. Ничто не является официальным, но в публикации говорится, что модель начального уровня может называться «Urban X», а значит по-прежнему сохранит традиционную букву «Х».
Независимо от наименования, автомобиль будет основываться на платформе UKL2, использующейся для ассортимента различных транспортных средств, включая 1-Series. Варианты двигателей, скорее всего, будут перенесены с существующей линейки и принесут полностью электрические и гибридные силовые установки. Плагин-гибридная модель может следовать по стопам 225xe Active Tourer с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и электродвигателем, установленным сзади. Оснащение включает передний привод и обеспечивает совокупную отдачу в 221 лошадиную силу и 385 Нм крутящего момента.
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Бортжурнал , Audi Q2 , Audi , BMW
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