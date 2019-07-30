BMW работает над новым кроссовером начального уровня

BMW предлагает семь различных кроссоверов, и этого, по-видимому, недостаточно, поскольку компания, как сообщается, работает над совершенно новой моделью.

По данным Auto Express, транспортное средство будет конкурировать с Audi Q2 и получит длину от 4,1 до 4,2 метра. Это сделает кроссовер на 26 миллиметров короче, чем X2, и на 347 миллиметров меньше по сравнению с X1. Ничто не является официальным, но в публикации говорится, что модель начального уровня может называться «Urban X», а значит по-прежнему сохранит традиционную букву «Х».

Независимо от наименования, автомобиль будет основываться на платформе UKL2, использующейся для ассортимента различных транспортных средств, включая 1-Series. Варианты двигателей, скорее всего, будут перенесены с существующей линейки и принесут полностью электрические и гибридные силовые установки. Плагин-гибридная модель может следовать по стопам 225xe Active Tourer с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и электродвигателем, установленным сзади. Оснащение включает передний привод и обеспечивает совокупную отдачу в 221 лошадиную силу и 385 Нм крутящего момента.