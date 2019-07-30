Вакансия мечты: в Англии ищут «охотника за суперкарами» с зарплатой 2,5 млн рублей

Недавно британская компания HushHush опубликовала "вакансию мечты": работа заключалась в том, чтобы ездить по пустыне в ОАЭ и искать брошенные люксовые авто для перепродажи, получая за это 30 тыс. фунтов (около 2,5 млн руб.) в год.

Многих чересчур привлекательная вакансия насторожила, и не зря. В числе скептиков оказались автодилеры из ОАЭ. Они сообщили местному изданию Gulf News, что даже если автомобиль стоит посреди пустыни, засыпанный песком, его все равно нельзя просто отогнать на перепродажу — это противоречит законодательству страны.

Сначала нужно сначала найти владельца брошенной машины, что может быть почти невозможно, а потом успеть перепродать автомобиль до того, как его конфискуют власти, рассказали специалисты.

В том числе поэтому, несмотря на огромное количество оставленных люксовых машин в стране, "охотой" на них почти никто не занимается — их предпочитают приобретать на государственных аукционах.

Весной "Авторамблер" делился видео, которое подтверждает слухи о множестве люксовых автомобилей, брошенных посреди пустыни в Дубае.