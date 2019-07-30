УАЗ возобновит работы над кроссовером УАЗ-3170

В прошлом году в ходе Восточного экономического форума гендиректор Sollers Вадим Швецов сказал, что проект по разработке УАЗ-3170 остановлен, и корпорация приступит к созданию иной машины под другой маркой.

При этом, УАЗ-3170 хоронить пока рано. Стоит отметить, что на пресс-конференции, которая была организована в рамках демонстрации и тест-драйва автомобиля УАЗ Патриот с автоматической КПП, заместитель гендиректора по развитию Юрий Алексаков отметил, что УАЗ имеет ряд перспективных проектов и ясно дал понять, что с УАЗ-3170 пока ещё «не все».

Следует подчеркнуть, что автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50, которой оснащается модель Патриот, рассматривался, в частности, под проект УАЗ-3170.

Стоит сообщить, что работы над перспективным автомобилем с несущим кузовом начались в 2014 году и время от времени останавливались. По сведениям, длина УАЗ-3170 составит 4,6 м, а дорожный просвет будет равен более 200 мм. Помимо этого, новинка может получить независимую подвеску.