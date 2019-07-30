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УАЗ возобновит работы над кроссовером УАЗ-3170 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В прошлом году в ходе Восточного экономического форума гендиректор Sollers Вадим Швецов сказал, что проект по разработке УАЗ-3170 остановлен, и корпорация приступит к созданию иной машины под другой маркой.
При этом, УАЗ-3170 хоронить пока рано. Стоит отметить, что на пресс-конференции, которая была организована в рамках демонстрации и тест-драйва автомобиля УАЗ Патриот с автоматической КПП, заместитель гендиректора по развитию Юрий Алексаков отметил, что УАЗ имеет ряд перспективных проектов и ясно дал понять, что с УАЗ-3170 пока ещё «не все».
Следует подчеркнуть, что автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50, которой оснащается модель Патриот, рассматривался, в частности, под проект УАЗ-3170.
Стоит сообщить, что работы над перспективным автомобилем с несущим кузовом начались в 2014 году и время от времени останавливались. По сведениям, длина УАЗ-3170 составит 4,6 м, а дорожный просвет будет равен более 200 мм. Помимо этого, новинка может получить независимую подвеску.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , УАЗ , Вадим Швецов , Sollers
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