5 типов водителей, которых гаишники всегда прощают и отпускают

Среди водителей бытует мнение, что некоторых из них инспекторы ГИБДД всегда отпускают и прощают нарушения правил дорожного движения. Какие именно типы водителей пользуются снисхождением от работников дорожной службы, следует рассказать подробнее.

Высокопоставленные водители. Руководители различных ведомств, высокопоставленные чиновники и работники на должностях в силовых ведомствах бесспорно могут рассчитывать на поблажки со стороны инспектора дорожной службы. Они являются вполне очевидными кандидатами, которым прощают любые нарушения, за исключением совершения ДТП, а также желают счастливой дороги, иногда даже не проверяя документы.

Обычно такие машины видно издалека, а потому инспекторы дорожного патруля с ними долго не общаются.

Юридически образованные люди. Когда инспектор останавливает автомобилиста и начинает с ним общаться, он в большинстве случаев сразу понимает, насколько гражданин образован в юридической сфере. Есть несколько категорий образованных водителей, с которыми долго не общаются. К ним относятся: Юристы и автоюристы, которые непосредственно занимаются делами, связанными с разбирательствами с работниками ГИБДД;

Юридически образованные граждане по части ПДД, которые могут глубоко обосновать свои доводы и знают вопрос изнутри. Когда инспектор останавливает автомобилиста и начинает с ним общаться, он в большинстве случаев сразу понимает, насколько гражданин образован в юридической сфере. Есть несколько категорий образованных водителей, с которыми долго не общаются. К ним относятся:

Стоит отметить, что в таком случае просто прочитать информацию в интернете — недостаточно, так как инспекторы отлично знают законы и видят, насколько знания водителя соответствуют правде.

Беременные женщины. Зачастую беременные женщины вызывают у инспекторов ГИБДД умиление, как и у многих других. Так как обычно сотрудники дорожной службы — достаточно сдержанные люди, они предпочитают быстро отпускать будущих мам за рулем, не усугубляя их стрессовое состояние.

Больные водители. Зачастую, если инспектор видит, что человек болен и ему действительно плохо, он может посочувствовать автомобилисту и отпустить его, так как они также иногда болеют и сочувствуют. Законодательством предусмотрено, что в экстренных ситуациях инспекторы даже могут вызвать "скорую", о чем гласят уставные документы.

Экстренные ситуации. Если водитель находится в экстренной ситуации, к примеру, везет в больницу ребенка или же рожающую женщину, инспектор может не только не задержать его, но и сопроводить, чтобы гражданин добрался до больницы как можно быстрее.

В КоАП также есть статья 2.7, гласящая, что водитель может нарушить правила дорожного движения, если жизни другого человека угрожает опасность или же в другой экстренной ситуации.

Итог. Есть несколько категорий водителей, которых инспекторы не только не часто останавливают, но и быстро отпускают, иногда даже прощая им мелкие нарушения. Некоторые экстренные ситуации подобного типа даже предусмотрены законом.