Как избавиться от потертости на пластике?

Чтобы сделать пластик нескользящим, на него наносят особый полимер, напоминающий по текстуре резину. Подобное покрытие зачастую именуют софт-тач, что означает мягкий на ощупь.

Это покрытие используют и в машинах, покрывая пластиковые элементы, для придания им более приятной фактуры. При этом у подобного решения имеется весомый минус, через некоторое время софт-тач стирается, формируя невзрачную проплешину.

Подлежит восстановлению? Любое покрытие есть возможность восстановить, в частности, софт-тач. Однако это весьма трудоемкая и затратная процедура. В первую очередь, нужно демонтировать облезшую деталь авто, затем потребуется полностью снять покрытие с детали. Для этого можно воспользоваться растворителем либо средством для удаления наклеек. Однако надо быть внимательным при выборе подобного средства, главное чтобы он не разъедал пластик. После очищения детали от старого покрытия, можно начинать его восстанавливать.

Тактильные краски. Отыскать подобную краску будет довольно сложно, к примеру, для машин линейки VAG продаются особые тактильные краски, предназначенные для пластика. При этом за маленький баллончик нужно будет заплатить приблизительно 4 000 рублей. Кроме того, использовать подобную краску весьма нелегко, поскольку она является 2-компонентной и требует соблюдения определенной технологии. Во-первых, необходимо обезжирить и насухо протереть деталь. Во-вторых, нужно хорошо взболтать баллончик до нанесения краски. В-третьих, надо покрывать деталь ровным сплошным слоем.

Если у вас не получится отыскать такую краску, то взамен можно попробовать воспользоваться жидкой резиной, которая доступна в широком ассортименте видов и цветов. При этом она не дает такого же эффекта, что оригинальная тактильная краска. Жидкая резина является скорее вариантом тюнинга, нежели восстановления в первоначальное состояние.

Итог. Исходя из всего вышеупомянутого, можно прийти к такому выводу, что любое покрытие подлежит восстановлению. Причем у каждого автомобилиста есть возможность сделать это самостоятельно. При этом автовладельцам придется приобрести специальные тактильные краски.

В то же время, если не получится найти тактильные краски, можно вместо них использовать жидкую резину, отыскать которую не составит труда. Но стоит подчеркнуть, что этот вариант не будет столь же эффективным, что и тактильные краски.