Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дилеры пожаловались на Lada XRay Cross с вариатором 

Motor.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Представители дилерских центров перечислили проблемы, с которыми они столкнулись после старта продаж Lada XRay Cross с вариатором. Как выяснил портал «Лада. Онлайн», номенклатура запчастей на автомобиль до сих пор не доведена, а склады не заполнены.
По словам одного из дилеров Lada, официальные салоны не готовы работать с новыми машинами в том числе из-за того, что список уникальных деталей трансмиссии (фильтра, масло, ремкомплекты) отсутствует. Решения у этой проблемы пока нет.
Кроме того, у заинтересованных покупателей до сих пор нет возможности рассчитать стоимость ТО с помощью калькулятора на сайте автопроизводителя, так как новая модификация XRay Cross в нем отсутствует.
Продажи Lada XRay Cross с вариатором CVT японской фирмы Jatco и 1,6-литровым мотором Renault мощностью 114 лошадиных сил стартовали 22 июня. От прочих версий автомобиль отличается отсутствием системы режимов движения Lada Ride Select (она доступна только вседорожному хэтчбеку на «механике») и более высоким ценником в 841 900 рублей. Доплата за новую коробку составит 50 тысяч рублей.
Motor.ru: последние новости
Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа В России появится китайский кроссовер за миллион рублей Китайцы готовят новый кроссовер в стиле Renault Arkana
Комментарии
Бортжурнал , Lada , Renault , Lada XRAY
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Haval локализует в Туле две новые модели
Иномарка спровоцировала массовую аварию в Петербурге
Названы самые популярные премиальные кроссоверы1
В Туве построили новый мост после гибели людей1
В открытом доступе: появилась карта камер видеофиксации
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение