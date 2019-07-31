Дилеры пожаловались на Lada XRay Cross с вариатором 

Представители дилерских центров перечислили проблемы, с которыми они столкнулись после старта продаж Lada XRay Cross с вариатором. Как выяснил портал «Лада. Онлайн», номенклатура запчастей на автомобиль до сих пор не доведена, а склады не заполнены.
По словам одного из дилеров Lada, официальные салоны не готовы работать с новыми машинами в том числе из-за того, что список уникальных деталей трансмиссии (фильтра, масло, ремкомплекты) отсутствует. Решения у этой проблемы пока нет.
Кроме того, у заинтересованных покупателей до сих пор нет возможности рассчитать стоимость ТО с помощью калькулятора на сайте автопроизводителя, так как новая модификация XRay Cross в нем отсутствует.
Продажи Lada XRay Cross с вариатором CVT японской фирмы Jatco и 1,6-литровым мотором Renault мощностью 114 лошадиных сил стартовали 22 июня. От прочих версий автомобиль отличается отсутствием системы режимов движения Lada Ride Select (она доступна только вседорожному хэтчбеку на «механике») и более высоким ценником в 841 900 рублей. Доплата за новую коробку составит 50 тысяч рублей.