Дилеры пожаловались на Lada XRay Cross с вариатором

Представители дилерских центров перечислили проблемы, с которыми они столкнулись после старта продаж Lada XRay Cross с вариатором. Как выяснил портал «Лада. Онлайн», номенклатура запчастей на автомобиль до сих пор не доведена, а склады не заполнены.

По словам одного из дилеров Lada, официальные салоны не готовы работать с новыми машинами в том числе из-за того, что список уникальных деталей трансмиссии (фильтра, масло, ремкомплекты) отсутствует. Решения у этой проблемы пока нет.

Кроме того, у заинтересованных покупателей до сих пор нет возможности рассчитать стоимость ТО с помощью калькулятора на сайте автопроизводителя, так как новая модификация XRay Cross в нем отсутствует.