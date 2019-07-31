В открытом доступе: появилась карта камер видеофиксации

ГИБДД на своем сайте опубликовала интерактивную карту со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения. В МВД заявили, что собранные данные помогут разработчикам навигационных приложений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прятать камеры не нужно — их целью является снижение аварийности и сохранение человеческих жизней.

На сайте ГИБДД появилась интерактивная карта, на которой указано местонахождение всех камер фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» доступен на главной странице сайта. По словам официального представителя МВД РФ Ирин Волк, карта находится в режиме тестирования и наполнения.

Проект был создан для информирования водителей о дорожных камерах, а также — чтобы помочь разрабочикам навигационных приложений.

Соответствующее поручение президента прозвучало в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения. Владимир Путин заявил тогда, что камеры не нужно прятать — они должны способствовать снижению травматизма и сохранять человеческие жизни.

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — заявил российский лидер, призвав чиновников «навести порядок».

Кроме того, по итогам заседания Путин поручил правительству разобраться с отменой штрафов за нарушения, неправильно зафиксированных камерами наблюдения. Наконец, к декабрю 2020 года российское правительство должно утвердить госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения, рассчитанную до 2030 года.

На сайте ГИБДД доступны карты камер наблюдения для всех российских регионов. Ведомство обещает постоянно наполнять раздел актуальной информацией о новых камерах.

Подобный список камер был ранее опубликован для Москвы. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы подчеркнул, что эти данные «и раньше секретными не были — их [камеры] видно издалека и каждый навигатор о них знает».

Всероссийская карта ГИБДД с камерами сразу же вызвала большой интерес у пользователей Сети. Как сообщает ФАН, сайт Госавтоинспекции оказался временно недоступен вскоре после публикации карты.

Юзера, пытающегося зайти на ресурс, встречает надпись: «Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России».

В конце 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что в России хотят ввести упрощенную процедуру взыскания мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Речь идет о штрафах на сумму до 3 тыс. рублей. Исполнительное производство возбуждаться не будет — штраф будет списываться с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов убежден, что нововведения не изменят жизнь водителей, передает НСН.

«Списания с банковских карт должников уже производятся, поэтому для автовладельцев ничего не изменится. Речь идет о том, что будет упрощенный документооборот. Сейчас, чтобы списать деньги со счета, необходимо открыть исполнительное производство. Это происходит в бумажном виде и требует ресурсов, бумаги, складов для хранения всех архивов. Потом необходимо, чтобы судебный пристав в ручном режиме подтвердил списание.

[ФССП] предлагают списывать мелкие штрафы в упрощенном порядке, то есть убрать некоторые стадии из этого документооборота. Просто приставы будут работать чуть меньше», — заявил Шкуматов.

Член комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров заявил изданию, что одна из целей этой инициативы — снижение нагрузки на судебных приставов. ГИБДД выносит 80% постановлений с помощью камер, которых по всей Российской Федерации насчитывается порядка 10 тыс. единиц. Приставы должны быть освобождены от рутинной работы, добавил депутат от «Единой России»