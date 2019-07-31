Дешевле на такси: почему автомобиль стал роскошью

Пользоваться такси выгоднее, чем ездить на личном автомобиле в случае, если машина проезжает менее 5,4 тысяч километров в год. Согласно исследованию, это вызвано тем, что растут расходы на содержание машины, покупку машиноместа, техосмотр. Однако, судя по динамике автокредитования, россияне готовы залезать в долги ради покупки собственной машины. По словам экспертов, выводы исследования справедливы только для городов-миллиоников, за пределами которых автомобиль часто не роскошь, а средство передвижения.

Россиянам, которые проезжают на личном автомобиле менее 5,4 тысяч километров в год, выгоднее пользоваться такси. Эти выводы содержатся в исследовании одного из банков, основанном на анализе расчета эксплуатации личного транспорта. При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов в странах.

Расчет делался на базе автомобиля Toyota Camry в каждой конкретной стран на десятилетнюю перспективу. Эти данные исследования приводит газета «Коммерсант».

В других странах максимальный пробег гораздо ниже планки, которая существует для России. Так, для того чтобы автомобиль стал выгодной покупкой в Индии, владельцу авто достаточно проезжать 2731 км в год, в Великобритании — 1184 км в год, в США — 1102 км, а в Германии так и вовсе — всего 811 км.

Как отмечают эксперты, это вызвано слишком высокой стоимостью покупки автомобиля. С учетом импортных тарифов цены на автомобили в России достаточно высокие, а такси стоит сравнительно недорого.

По данным аналитиков, годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше, чем в Америке. А между тем цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США.

Так, средняя стоимость одной поездки на такси составляет около 130 руб. по России и около 350 руб. в Москве.

«Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны», — приводит газета объяснение представителя банка.

При этом ситуация с реальными доходами населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен — «Газета.Ru») в России складывается не лучшим образом.

Так, в первом полугодии 2019 года реальные доходы россиян снизились на 0,4%. Спад уровня жизни россиян продолжается пятый год подряд. А в 2018-м реальные доходы сократились на 0,2%. В 2017 году речь шла снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Впрочем, несмотря на то, что доходы падают, россияне не перестают покупать автомобили. Ради этого наши сограждане готовы залезать в долги. Это видно по динамике роста автокредитования.

Так, по данным статистики Объединенного кредитного бюро, в первом полугодии 2019 года количество новых автокредитов выросло на 4%, а объемы выдач увеличились на 10%.

Средняя сумма нового автокредита выросла на 6%: с 796 до 843 тыс. руб.

«Автомобиль становится обузой, по крайней мере, в больших городах. Во-первых, за рулем теряется время в бесконечных пробках, тогда как при наличии в руках компьютера можно заработать больше денег или решить рабочий вопрос. То есть это просто нерациональное использование времени. Во-вторых, дорого обходятся парковки, особенно в центре. При восьми часовом рабочем дне они могут отнять больше 2 тысяч рублей в день. Растут и цены на бензин», — отмечает Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C.

В целом, по его словам, выросли расходы на содержание машины, покупку машиноместа, техосмотр и вообще произошло весьма ощутимое подорожание даже ходовых иномарок из-за ослабления рубля, отмечает аналитик.

В то же время поездка от метро до места работы на такси будет часто стоит около 200 рублей, если не брать ситуации, где таксисты «задирают» цены при внезапном ухудшении погоды, добавляет он.

Как поясняли неоднократно эксперты, цены на услуги такси в России удерживает высокая конкуренция на рынке, поэтому они не такие высокие.

«С выводами представленного исследования можно согласиться лишь с очень существенными оговорками. В отличие от Германии или Великобритании доступность услуг не то что частных, но зачастую и муниципальных перевозчиков в нашей стране существенно ограничена.

Дело тут не столько в расстоянии, а в том, что, за чертой крупных городских агломераций в небольших городах и особенно селах личный автомобиль — это не роскошь и даже не средство передвижения, а предмет первой необходимости, поскольку альтернативных способов передвижения иногда просто нет», — говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

То есть эти выводы справедливы только для городов-миллиоников, отмечает он.

При этом, по его словам, в России ни на федеральном уровне, ни на уровне законодательства субъектов федерации попросту нет ограничений на численность автопарков компаний, предоставляющих услуги такси и краткосрочной аренды. Тогда как в Нью-Йорке численность такси строго ограничена и сейчас в огромном городе их всего 13 тыс., тогда как в Москве — 48 тысяч.

«В Лондоне до недавнего времени количество кэбов так же было ограниченным естественными причинами (наличие экзаменов для водителей на знание города), всего несколько тысяч на самый большой город Европы, но с появлением навигаторов и агрегаторов, таких как Uber, их число выросло до 78 тысяч, а цены на услуги рухнули в разы, сделав бизнес низкорентабельным», — отмечает эксперт.

Впрочем, дешевые такси в России без необходимых экзаменов часто оборачиваются авариями, в которые попадают уставшие водители.