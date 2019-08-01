Какой мотор лучше — турбированный или атмосферный?

Большинство девушек при выборе автомобиля обращают внимание в первую очередь на его цветовую палитру, в то время как мужчины подходят к этому вопросу более внимательно и вдумчиво. Поэтому многие автолюбители первым делом изучают характеристики двигателя. Благодаря наличию мощного двигателя, различные несовершенства и недостаточная комплектация машины отходят на второй план. Турбированный мотор и атмосферная «сердцевина» автомобиля стали главными кандидатами для выбора. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Турбированный двигатель. К плюсам можно отнести:

1. Впрыск большего количества топлива, в результате чего образовавшийся взрыв становится мощнее и приобретает дополнительную силу для толчка поршня.

2. Невесомость и сжатость двигателя.

3. Меньший расход топлива, чем в атмосферном двигателе. Также стоит упомянуть про динамичность.

К минусам:

1. Использовать можно только горючее высокого качества. В противном случае в турбодвигателе может произойти серьезная поломка или даже возгорание.

2. Замена моторного масла производится каждые 10 тысяч километров.

3. Зимой турбированный двигатель сложнее и дольше прогревается.

4. Когда двигатель отработает 150 тысяч километров, то далее возможно возникновение проблем в виде растянутых цепей и клапанов, которые вскоре могут выйти из строя.

Атмосферный двигатель.

Плюсы:

1. К основному плюсу атмосферных двигателей можно отнести простоту строения. Благодаря незамысловатости структуры появляется необходимая прочность.

2. Масло расходуется экономно, а замену производить следует не чаще каждых 20 тысяч километров.

3. Нет необходимости в использовании высококачественного масла. 4. В холодный сезон прогрев происходит на порядок быстрее, чем у турбодвигателей.

Минусы:

1. Не успевает произойти нагнетание воздуха во время прохождения через воздушный фильтр.

2. Обильное впрыскивание топлива вредит окружающей среде.

Итог. Чтобы сделать правильный выбор в отношении надежного двигателя, необходимо составить список целей и охарактеризовать предпочитаемую манеру езды. Любители адреналина и быстрой скорости могут смело тратиться на покупку автомобиля с турбированным двигателем, который с лихвой выполнит предоставленные требования. А если же водитель является больше сторонником стабильности и размеренной поездки, то предпочтение стоит отдать атмосферному двигателю.