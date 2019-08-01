Список самых абсурдных штрафов ГИБДД

Тень, пересекшая сплошную линию, и сверхзвуковая скорость автомобиля вошли в рейтинг самых странных нарушений, которые зафиксировали камеры фото— и видеонаблюдения.

Следует подчеркнуть, что автомобилистам пришлось оплатить эти штрафы. Так, порталом «Автомобильный блог» был составлен ТОП-7 абсурдных постановлений ГИБДД

Случаи №1 и №2. Один из подобных курьезов, занимающих первую позицию в рейтинге, произошел в Ульяновске. Водителя «Газели» оштрафовали за то, что он будто бы разогнал свое транспортное средство до 233 км/ч.

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Однако это ничто в сравнении с происшествием в Орле, которое занимает второе место. Там камерами был зафиксирован Ford Focus , который ехал по дороге общего пользования на сверхзвуковой скорости — 1418 км/ч.

Случай №3. На третьей позиции расположилась тень от машины, которая пересекла сплошную линию при том, что сам автомобиль двигался согласно правилам дорожного движения. Отмечается, что нарушение было зафиксировано на МКАД.

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Случай №4. Четвертое место досталось штрафу, который водителю выписали за то, что сплошная линия была пересечена светом фар от его авто.

Случай №5. Случается и такое, что сотрудники дорожно-патрульной службы, зная о наличии камер, сами подталкивают автомобилистов к совершению нарушения. Так, в Москве произошел случай, когда сотрудник ДПС остановил машину, а его собственнику затем пришлось заплатить штраф за движение по обочине и пересечение сплошной линии. В рейтинге этот случай расположился на пятой позиции.

Случаи №6 и №7. Шестое и седьмое места заняли водители, которые не находились в автомобиле в момент фиксации камерами нарушения. В первом случае авто везли на эвакуаторе. Стоит отметить, что в последнее время это стало весьма распространенной ошибкой. Примечательно, что оштрафовали не водителя эвакуатора, а собственника автомобиля.

Во втором случае машину буксировали. Автомобилист не находился за рулем, в то же время штраф он получил.

Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к такому выводу, что каждому российскому водителю нужно быть крайне внимательным, и перед оплатой штрафа, обязательно необходимо удостовериться, что нарушение на самом деле было совершено. Поскольку бывают невероятные случаи, когда автомобилистов штрафуют за какие-то абсурдные нарушения.

Это значит, что в настоящее время камеры фотовидеофиксации еще не доведены до совершенства, раз допускают подобного рода ошибки.