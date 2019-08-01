Способы остановить и оспорить эвакуацию автомобиля

В больших городах водители часто сталкиваются с непредвиденной ситуацией, когда эвакуаторы забирают авто на штрафстоянку, при этом не зная, что оснований для подобных действий может и не быть. На самом деле эвакуацию транспортного средства можно не только остановить, но и оспорить.

Повод для эвакуации. Не все знают правила, прописанные законодательством, нарушая которые, водитель рискует лишиться авто и забрать его уже со штрафстоянки, оплатив штраф. Причин для эвакуации транспортного средства может быть несколько, среди них: Согласно статье 12.7 КоАП РФ, если водителя лишили прав или же он их никогда не имел;

Согласно статье 12.16 КоАП РФ, если авто припарковано в неположенном месте. В таком случае работник службы эвакуации должен руководствоваться табличками, указывающими, что парковка или стоянка запрещена, а также указателями, что работает эвакуатор;

Согласно статье 12.19 КоАП РФ, если автомобиль был припаркован на "зебре" или в 5 метрах перед ней, машина стоит на тротуаре;

Согласно статье 12.26 КоАП РФ, если владелец автомобиля отказывается пройти медосвидетельствование;

Машина находится в розыске. Не все знают правила, прописанные законодательством, нарушая которые, водитель рискует лишиться авто и забрать его уже со штрафстоянки, оплатив штраф. Причин для эвакуации транспортного средства может быть несколько, среди них:

Советы по остановке эвакуации авто. Перед тем, как приступить к эвакуации машины, инспектор обязан составить протокол, где указать причины и нарушения, допущенные владельцем машины. Если водитель пришел до того, как эвакуатор отъехал, следует подойти к инспектору и узнать, какие именно правила были нарушены. Согласно законодательству, инспектор должен находиться на месте до того, как эвакуатор начнет отъезжать.

Если владелец машины видит, что ее грузят на эвакуатор, а инспектора рядом нет, процесс можно оспорить, лучше всего снять все происходящее на видео, так как это является грубым нарушением.

Если водитель успел подбежать к инспектору и у него есть возможность оспорить эвакуацию, нужно воспользоваться ею. К примеру, инспектор требует показать СТС, а документ был оставлен в сумке у жены, которая в магазине. Тогда лучше срочно показать все документы и оспорить эвакуацию авто. Если же документы остались дома, ждать никто не будет и машину заберут.

Если в процессе эвакуации авто водитель видит, что правила грубо нарушены, к примеру, нет таблички о том, что работает эвакуатор или же ее не видно за деревьями, нужно все снять на фото или видео.

Если при эвакуации автомобиль был поврежден, все нужно отметить в протоколе, а затем обратиться в полицию, тогда можно будет возместить ущерб.