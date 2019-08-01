Названы любимые автомобили российских угонщиков

Lexus. Эксперты из «Альфа Страхование» проанализировали количество обращений клиентов по поводу угонов за первое полугодие 2019 года. Выяснилось, что чаще всего к страховщикам приходится обращаться владельцам Toyota

В июле «Авторамблер» публиковал рейтинг от другой страховой компании, в котором безусловным лидером стал Hyundai, заняв целых пять строчек.