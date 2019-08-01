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Названы любимые автомобили российских угонщиков 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Эксперты из «Альфа Страхование» проанализировали количество обращений клиентов по поводу угонов за первое полугодие 2019 года. Выяснилось, что чаще всего к страховщикам приходится обращаться владельцам Toyota и Lexus.
Первым по количеству угонов стал Toyota Land Cruiser Prado. За ним расположилась еще одна Toyota — Land Cruiser. Третьим в рейтинге стал Lexus LX, который в прошлом году занимал первую строчку.
Судя по статистике, больше всего угонщики уважают японские машины. Четвертой в списке страховщиков стала Toyota Camry, пятой — Skoda Octavia. Далее в десятке расположились Kia Ceed, Hyundai Tucson, KIA Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
В июле «Авторамблер» публиковал рейтинг от другой страховой компании, в котором безусловным лидером стал Hyundai, заняв целых пять строчек.
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