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ГИБДД опять начала штрафовать невиновных водителей «за скорость» 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
После того, как в ГИБДД ввели дополнительные меры пресечения нарушений ПДД в виде автоматических камер фиксации превышения скорости, водители стали снова жаловаться на некомпетентность некоторых сотрудников дорожной службы.
Каждый раз, получая жалобы от граждан, сотрудники ГИБДД утверждают, что данные с камер видеонаблюдения тщательно перепроверяются специально обученными специалистами, и только потом штрафные квитанции отправляются к водителю. Тем не менее, иногда практика показывает обратное.
Не так давно к журналистам обратилась девушка, которой после фиксации превышения ею скорости до 83 км/ч пришел штраф в размере 500 рублей. Хоть сумма и небольшая, девушку смутило то, что штраф был зарегистрирован в Омской области, где она никогда в жизни не была, а в момент фиксации и вовсе находилась за границей.
Можно предположить, что сотрудник ГИБДД не смог рассмотреть номер, ведь буквы С и О очень похожи, и видимо отправил штраф именно потерпевшей, а не нарушителю, однако загадкой остается то, что девушка является владелицей модели Audi A4, а правила нарушил водитель за рулем Mitsubishi Lancer.
Девушка обратилась с жалобой на официальном сайте ГИБДД, где есть раздел именно для этого. Каким будет ответ от инспекторов дорожной полиции, пока неизвестно. Примечательно то, что не все водители проверяют свою историю штрафных санкций, а со временем даже небольшая сумма в размере 500 рублей может привести к серьезным затратам.
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Комментарии8
Бортжурнал , Audi , Mitsubishi Lancer , Mitsubishi , Audi A4
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