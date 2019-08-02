Новый Volkswagen Tiguan будет не узнать

Издание Auto Express предположило, каким может стать следующий Volkswagen Tiguan на основе информации из собственных источников. Согласно видению автора рендеров, кроссовер потеряет свою угловатость — ей на смену придет более обтекаемый кузов с покатой крышей.

На картинках Tiguan изображен с почти купеобразным силуэтом, пластиковыми накладками на порогах и арках, более узкой радиаторной решеткой и массивными воздухозаборниками. Передняя оптика выполнена в стиле линейки электромобилей ID. Журналисты полагают, что внешние изменения не скажутся на вместительности автомобиля: объем багажника заявлен на уровне 470 литров.

Кроме того, Tiguan сохранит версию с удлиненной колесной базой, а также получит электрифицированный вариант. Последний оснастят 48-вольтовым стартер-генератором, который будет помогать ДВС в первые секунды разгона.

Скорее всего, Tiguan предложат с автопилотом, а в линейку двигателей войдут агрегаты от Volkswagen Golf восьмого поколения. Это будут трех— и четырехцилиндровые моторы объемом от 1,0 и 2,0 литра в сочетании с механической шестиступенчатой коробкой передач либо с семиступенчатым преселективным «роботом». «Заряженному» Tiguan R полагается двухлитровая «турбочетверка» мощностью около 350 лошадиных сил.

По предварительным данным, Volkswagen Tiguan сменит поколение в 2022 году. Пока же текущая версия модели доступна на российском рынке по цене от 1 499 000 рублей.