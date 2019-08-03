Volkswagen выпустит новый Tiguan в 2022 году

Первая генерация автомобиля Volkswagen Tiguan выпускалась свыше 10 лет, тогда как текущее поколение получит не такой продолжительный жизненный цикл.

Поскольку немецкая корпорация активно занимается разработкой абсолютно новой модели Tiguan, серийное производство которой должно стартовать в 2022 году.

В настоящее время информации о новинке почти нет, но, по сведениям зарубежного агентства Auto Express, новая генерация кроссовера будет значительно отличаться более спортивным купеобразным видом с существенным наклоном лобового стекла и покатой крышей.

Помимо этого практически ничего неизвестно об интерьере, однако вполне возможно, что главные дизайнерские решения позаимствуют у Volkswagen Passat Euro-spec, а это может означать, что в салоне установят полностью цифровую панель и большой сенсорный дисплей мультимедийного комплекса.

Кроме того, отмечается, что хотя и кузов будет видоизменен, во внутреннем пространстве мало что изменится. Так, к примеру, объем багажника составит примерно 470 литров. У тех, кто желает более вместительный Volkswagen Tiguan новой генерации, будет возможность купить версию Allspace, которая практически на 250 мм длиннее стандартной.

Поскольку в основу кроссовера новой генерации ляжет платформа MQB, то вполне логично предположить, что его линейка двигателей будет одинакова с нынешним поколением Volkswagen Golf , в то же время есть вероятность появления гибридных силовых агрегатов, производительность одного из которых составит 170 л. с., а другого — 250 лошадиных сил. К тому же вполне возможно, что выйдет «заряженная» модификация кроссовера с шильдиком R, которую оснастят турбодвигателем на 2 литра отдачей 350 л. с.

Также допускается возможность установки в Volkswagen Tiguan автопилота 4 уровня, за счет которого водитель сможет почти не принимать участие в процессе управления автомобилем. Разумеется, что при желании автомобилист сможет взять управление на себя.