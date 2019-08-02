Способы избавиться от скрипа колодок за пять минут

Многим водителям скрип колодок при торможении доставляет неудобства. Появление неприятных звуков не всегда означает наличие поломок в автомобиле, а устранить их можно буквально за 5 минут, при этом не потребуется много усилий.

Износ комплектующих. Чаще всего, самой распространенной причиной появления скрипа тормозных колодок, является износ комплектующих. Водители стремятся сэкономить на ремонте авто, а потому долгое время не придают внимание возникающим в ходе эксплуатации авто мелким поломкам.

Особенности фрикционного материала

Неправильная установка комплектующих Если же машина находится в нормальном состоянии, но скрип все равно появляется, может быть и другая причина, в том числе:

В подобной ситуации опытные водители советуют сгладить покрытие. Сделать это можно напильником или с помощью мелкой наждачной бумаги.

Вибрация. Вибрация также может стать причиной появления раздражающего скрипа. В таком случае можно приобрести в автомагазине заводские специальные "антискрипные" пластины. Их установка не займет много времени, а неприятный звук больше не будет беспокоить владельца транспортного средства.

В случае, если пластинок нет или они не помогают, можно попробовать нанести на заднюю поверхность деталей липкую смазку. После того, как масса застынет, она не даст колодкам вибрировать и проблема будет устранена.

Мягкое торможение. Если водитель перепробовал все известные способы, колодки новые, но скрип не проходит, возможно, следует пересмотреть манеру вождения автомобиля. Зачастую торможение происходит слишком резко, а потому от скрипа избавиться попросту не получится.

Чтобы сделать процесс торможения транспортного средства более мягким, опытные водители также советуют округлить угловые части колодки. Еще один действенный способ — сделать посередине комплектующих пропилы. Таким образом можно добиться того, что тормозить машина будет более плавно, а скрип больше не появится.

Итог. Многие водители сталкиваются с проблемой появления скрипа тормозных колодок. Причин для этого может быть несколько, в том числе манера вождения владельца транспортного средства или поломка. Последняя не всегда сопровождается скрипом, а неприятные звуки появляются и при замене комплектующих.

Опытные водители знают, что есть три простых метода устранить скрип за пять минут с минимальными затратами и все они работают.