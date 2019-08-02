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Способы избавиться от скрипа колодок за пять минут 

Car.ru 6 часов назад
Фото: car.ru
Многим водителям скрип колодок при торможении доставляет неудобства. Появление неприятных звуков не всегда означает наличие поломок в автомобиле, а устранить их можно буквально за 5 минут, при этом не потребуется много усилий.
Износ комплектующих. Чаще всего, самой распространенной причиной появления скрипа тормозных колодок, является износ комплектующих. Водители стремятся сэкономить на ремонте авто, а потому долгое время не придают внимание возникающим в ходе эксплуатации авто мелким поломкам.
Если же машина находится в нормальном состоянии, но скрип все равно появляется, может быть и другая причина, в том числе:
  • Особенности фрикционного материала
  • Неправильная установка комплектующих
В подобной ситуации опытные водители советуют сгладить покрытие. Сделать это можно напильником или с помощью мелкой наждачной бумаги.
Вибрация. Вибрация также может стать причиной появления раздражающего скрипа. В таком случае можно приобрести в автомагазине заводские специальные "антискрипные" пластины. Их установка не займет много времени, а неприятный звук больше не будет беспокоить владельца транспортного средства.
В случае, если пластинок нет или они не помогают, можно попробовать нанести на заднюю поверхность деталей липкую смазку. После того, как масса застынет, она не даст колодкам вибрировать и проблема будет устранена.
Мягкое торможение. Если водитель перепробовал все известные способы, колодки новые, но скрип не проходит, возможно, следует пересмотреть манеру вождения автомобиля. Зачастую торможение происходит слишком резко, а потому от скрипа избавиться попросту не получится.
Чтобы сделать процесс торможения транспортного средства более мягким, опытные водители также советуют округлить угловые части колодки. Еще один действенный способ — сделать посередине комплектующих пропилы. Таким образом можно добиться того, что тормозить машина будет более плавно, а скрип больше не появится.
Итог. Многие водители сталкиваются с проблемой появления скрипа тормозных колодок. Причин для этого может быть несколько, в том числе манера вождения владельца транспортного средства или поломка. Последняя не всегда сопровождается скрипом, а неприятные звуки появляются и при замене комплектующих.
Опытные водители знают, что есть три простых метода устранить скрип за пять минут с минимальными затратами и все они работают.
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