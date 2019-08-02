Страховщики рассказали о прогнозах на среднюю цену по ОСАГО во второй половине года

Несколько крупных страховых компаний ожидает, что тренд первого полугодия на снижение средней цены по ОСАГО сохранится, показал опрос ТАСС. При этом один из лидеров рынка "Ингосстрах" ожидает сохранения либо незначительного повышения цен.

Столица

Компания ВСК (4 место на рынке ОСАГО по итогам полугодия) объявила о снижении базового тарифа по ОСАГО для физлиц в Москве и области на 3% — с 4118 рублей до 3990 рублей с 1 августа. Не исключают возможного снижения тарифов в московском регионе и в "АльфаСтраховании" , сообщил представитель компании, не уточнив показателей. Сейчас тариф в Москве и области у "АльфаСтрахования" составляет 4118 руб., такой же установлен в "Росгосстрахе" , "Ингосстрахе", "РЕСО-Гарантии" , "Согласии", "НСГ-Росэнерго". У "РЕСО-Гарантии" пока нет планов менять базовую ставку, "Ингосстрах" также не планирует изменений в короткой перспективе в Московском регионе, в "Росгосстрахе" ставка остается неизменной, как сообщили представители компаний.

"Согласие" осуществляет донастройку тарифов примерно раз в неделю, но не планирует значительных изменений в Москве, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев . В начале года средняя премия по Москве в компании снизилась на 5-6%.

Компания "Югория" снизила ставку в Москве еще 24 апреля — на 13%, до 3590 руб. — и дальнейшего снижения не планирует, сообщил ТАСС представитель компании. В "Согазе" базовая ставка для физлиц в Москве установлена на уровне 3995 руб. (в компании не ответили на запрос о планах ее корректировки).

Страна

Базовые ставки в целом по стране большинство компаний корректируют еженедельно, сообщили страховщики.

Большинство опрошенных компаний ожидают, что ставки до конца 2019 года расти не будут. "Считаем, что тренд первого полугодия сохранится, т. е. средняя премия снизится на 5-6% по сравнению с 2018 годом", — сказал управляющий продуктом управления розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Михаил Петряев. "Согласие" не планирует заметных изменений цен на ОСАГО, разве что точечные корректировки в отдельных регионах. "Средняя премия в нашей компании сейчас составляет 5,6 тыс. рублей, мы ожидаем, что к концу года она составит 5,5 тыс. рублей", — сказал Андрей Ковалев. "Югория" ожидает, что в ряде регионов тариф ОСАГО продолжит снижаться для добросовестных водителей, сказал представитель компании. Страховщик в конце мая снизил ставки в ряде регионов в диапазоне 3-20%, повышение в июне-июле было только в Краснодарском крае и Новосибирске на 5%.

"Ингосстрах" не ждет снижения цен. "Исходя из текущих тенденций, средний тариф к концу года либо останется на прошлогоднем уровне, либо незначительно повысится", — заявил директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

"На наш взгляд, в 90% регионов тариф стабилизировался. Мы не ожидаем существенных изменений премии по рынку до конца года", — сказала руководитель управления страхования ОСАГО ВСК Татьяна Кудрявцева.

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по ОСАГО в I полугодии 2019 года снизилась на 5,5% — с 5 673 до 5 363 рублей. По мнению президента РСА Игоря Юргенса, этот тренд является долгосрочным.

Коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вниз и вверх 9 января 2019 года — диапазон составил 2746-4942 руб. вместо прежних 3432-4118 руб.