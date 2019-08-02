За что у водителя могут конфисковать автомобиль? Планируемые нововведения

МВД по правилам дорожного движения предусмотрено несколько способов наказать недобросовестных водителей. Среди них штрафы, исправительные работы и даже тюремный срок.

Тем не менее, в скором времени в ведомстве могут ввести такую санкцию, как конфискация автомобиля. За что можно лишиться своего транспортного средства, стоит знать всем водителям.

Вождение в нетрезвом виде. Наказывать по-новому хотят в первую очередь водителей, лишенных прав на вождение, которые были пойманы за рулем в нетрезвом виде. Переводить недобросовестных граждан в категорию пешеходов хотят методом лишения автомобилистов средств для езды.

Данное нововведение окажется вполне справедливым, если человека не останавливает от употребления алкоголя ни лишение прав, ни штрафы. В ином случае водитель может попросту оказаться опасным для общества и стать виновником лишения жизни пешехода.

Снижение уровня смертности на дорогах. Не так давно в МВД раскритиковали работу инспекторов службы ГИБДД . Они якобы не устраняют в должной мере бардак на дорогах, количество аварий остается достаточно высоким, растет смертность граждан в ДТП.

К 2030 году ведомство намерено значительно снизить показатели по смертности россиян на дорогах, а потому, скорее всего, наказания будут ужесточаться и дальше. К примеру, пьяных водителей уже не достаточно просто штрафовать, а потому садясь за руль в нетрезвом состоянии, человек должен знать, что его накажут в значительной степени материально.

Эксперты считают, что лишение автомобиля станет отличной альтернативой в данном случае.

Негативные последствия. Автомобилисты также высказали свое мнение насчет ужесточения наказания. По мнению большинства, данные новые меры могут оказаться не очень эффективными, так как:

Власти не ограничат рекламу пива и спиртных напитков

Не будут закрываться магазины с алкогольной продукцией, а их можно сейчас встретить практически в каждом многоэтажном доме

Не будет ограничено время работы магазинов и точек с алкогольной продукцией

Таким образом, все, что решили сделать власти, — это ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде или нарушение правил, а не устранить причину слабой культуры вождения в стране.

Итог. В скором времени в МВД могут появиться новые меры наказания, по которым водителей будут лишать не только прав, но и автомобилей. Такими нововведениями власти хотят наказать тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии, создавая тем самым риск ДТП на дороге.

Хочется напомнить, что не следует садиться за руль даже после бокала "сухого". Не подвергайтесь опасности: ведь если вдруг произойдет ДТП даже не по вашей вине, то виновником признают вас. И хорошо, если никто не пострадает, а если случится более плачевный исход?