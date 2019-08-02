Издание «РГ» выяснило, сколько УАЗ собирается выпустить экземпляров модели «Патриот», которая получит автоматическую коробку передач.
Прежде отмечалось, что выход УАЗ «Патриот», оснащенных АКПП, состоится до сентября-октября текущего года. В то же время издание «РГ» сообщило, что в июле на Ульяновском автомобильном заводе уже собрали дебютную партию внедорожников, которая состоит из 60 машин.
Как подчеркивается, в нынешнем месяце будет выпущено еще 300 единиц УАЗ «Патриот» с АКПП. В общей сложности до конца этого года планируется произвести приблизительно 2 — 3 тысячи штук.
Повышение производственных темпов напрямую зависит от спроса. В то же время последние тесты «Патриота» с АКПП окончатся 14 августа, затем на заводе отечественной компании начнется серийный выпуск модели. Как отмечается, кроме 6-диапазонной автоматической коробки передач Punch Powerglide 6L50 внедорожная машина будет оснащена бензиновой силовой установкой «ЗМЗ-Про» на 2,7 литра отдачей 150 лошадиных сил.