Стало известно, сколько будет выпущено экземпляров УАЗ «Патриот»

Издание «РГ» выяснило, сколько УАЗ собирается выпустить экземпляров модели «Патриот», которая получит автоматическую коробку передач.

Прежде отмечалось, что выход УАЗ «Патриот», оснащенных АКПП, состоится до сентября-октября текущего года. В то же время издание «РГ» сообщило, что в июле на Ульяновском автомобильном заводе уже собрали дебютную партию внедорожников, которая состоит из 60 машин.

Как подчеркивается, в нынешнем месяце будет выпущено еще 300 единиц УАЗ «Патриот» с АКПП. В общей сложности до конца этого года планируется произвести приблизительно 2 — 3 тысячи штук.

Повышение производственных темпов напрямую зависит от спроса. В то же время последние тесты «Патриота» с АКПП окончатся 14 августа, затем на заводе отечественной компании начнется серийный выпуск модели. Как отмечается, кроме 6-диапазонной автоматической коробки передач Punch Powerglide 6L50 внедорожная машина будет оснащена бензиновой силовой установкой «ЗМЗ-Про» на 2,7 литра отдачей 150 лошадиных сил.