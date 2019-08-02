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ГИБДД пообещала снимать с учета за «тонировку» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Регистрация машин, на стекла которых нанесена тонировочная пленка, ограничивающая обзор водителя, а также занижена подвеска или изменена система выхлопа, может быть аннулирована, предупредила на своем сайте Госавтоинспекция Свердловской области.
По данным ведомства это решение было принято «в связи с участившимися случаями участия в дорожном движении транспортных средств, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства».
«Теперь регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, не соответствующие требованиям нормативов и стандартов, может быть аннулирована», — подчеркнула Госавтоинспеция, уточнив, что речь идет как о тонировке, так и внесении несанкционированных изменений, в том числе занижение подвески и изменение системы выхлопа.
В ведомстве отметили, что при выявлении подобных нарушений у водителя есть 10 дней на устранение недостатков, однако некоторые автолюбители продолжают ездить на машинах, «угрожающих безопасности дорожного движения». В таких случаях автоинспекторы вправе «составить документы на аннулирование регистрации транспортных средств, о чем водитель будет уведомлен».
После этого, по данным ГИБДД, номера машин будут внесены в базу розыска, сняты с автомобиля и уничтожены без права восстановления. Для того, чтобы получить новые номера, владельцу машины придется устранить все нарушения, «пройти сверку номеров и агрегатов, заплатить госпошлину и получить другие регистрационные знаки», подчеркивается в сообщении Госавтоинспекция Свердловской области.
Ранее ГИБДД заявила, что отложено появление возможности регистрировать машины в автосалонах. По данным ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6721939, изменения в российском законодательстве, предусматривающие регистрацию автомобилей без посещения подразделений Госавтоинспекции, должны были вступить в силу 4 августа. Однако в ГИБДД сообщили, нововведения откладывается до 1 января 2020 года. Причин такого решения в ведомстве не уточнили.
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Бортжурнал , ГИБДД
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