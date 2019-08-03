Стали известны самые дешевые иномарки в России в августе

Небольшой бюджет — не повод отказывать себе в покупке нового автомобиля. Проведя собственное исследование, эксперты портала Daily-Motor назвали ТОП-5 самых доступных иномарок в России в августе 2019 года.

Первое место, как в июле, занял японский бюджетный седан Datsun on-DO со стартовым ценником 485 000 рублей. За эту сумму можно рассчитывать на базовую комплектацию Access с 87-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической трансмиссией.

На втором месте оказалась еще одна модель Datsun — хэтчбек mi-DO, доступный ныне минимум за 550 000 рублей. Речь идет о начальной версии Trust I с тем же 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой».

На третьей и четвертой строчках расположились две модели Renault — седан Logan и хэтчбек Sandero. И тот, и другой предлагаются минимум за 569 000 рублей за базовую комплектацию с 1,6-литровым 82-сильным двигателем и «механикой».