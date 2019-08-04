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«Передний привод»: какие именно внедорожники выбрали жители России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Среди проданные в России за 6 месяцев 2019 года кроссоверов и внедорожников 71% пришелся на полноприводные машины, и только 29% — на переднеприводные. О том, какие именно марки покупатели предпочли выбрать с передним приводом, рассказало аналитическое агентство «Автостат».
По данным агентства, всего за 6 месяцев 2019 года на российском рынке было продано почти 330 тысяч новых кроссоверов и внедорожников.
«Среди ТОП-10 наиболее популярных моделей, самую высокую долю переднего привода имеет Hyundai Creta. 73% покупателей этой модели выбрали модификацию с передним приводом, и лишь 27% с приводом на все четыре колеса», — отмечает издание.
Помимо Hyundai Creta, более половины продаж пришлись на переднеприводные модификации у Nissan Qashqai (69%) и Renault Kaptur (56%).
При этом, по данным издания, 42% покупателей выбрали переднеприводный KIA Sportage, 35% — Volkswagen Tiguan, 32% Hyundai Tucson, а доля продаж переднеприводного Renault Duster составила всего 11%.
По информации портала «АвтоВзгляд», продажи новых кроссоверов в России в июне снизились на 1,7% относительно прошлого года.
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Renault Kaptur , Nissan , Renault Duster , Kia Sportage , Kia , Hyundai Creta , Nissan Qashqai , Volkswagen , Renault , Volkswagen Tiguan , Hyundai Tucson
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