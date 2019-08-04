«Передний привод»: какие именно внедорожники выбрали жители России

Среди проданные в России за 6 месяцев 2019 года кроссоверов и внедорожников 71% пришелся на полноприводные машины, и только 29% — на переднеприводные. О том, какие именно марки покупатели предпочли выбрать с передним приводом, рассказало аналитическое агентство «Автостат»

По данным агентства, всего за 6 месяцев 2019 года на российском рынке было продано почти 330 тысяч новых кроссоверов и внедорожников.

«Среди ТОП-10 наиболее популярных моделей, самую высокую долю переднего привода имеет Hyundai Creta. 73% покупателей этой модели выбрали модификацию с передним приводом, и лишь 27% с приводом на все четыре колеса», — отмечает издание.

Помимо Hyundai Creta, более половины продаж пришлись на переднеприводные модификации у Nissan Qashqai (69%) и Renault Kaptur (56%).