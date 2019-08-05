Что будет, если проехать 11 км на «ручнике»

YouTube-канал "Гараж 54" снова порадовал аудиторию поистине зверским экспериментом. Думаем, вы уже догадались, о чем речь.

Попытки прокатиться с затянутым ручным тормозом напоминают детские шалости типа засовывания пальцев в розетку. Смысла немного, последствия вряд ли обрадуют, но ведь интересно. Парни решились на суровый эксперимент, прикрепив камеру в районе колеса. Она записала постепенное уничтожение покрышки, а затем процесс "пожирания" колесного диска асфальтом. Бессменный ведущий получил массу эмоций, да и мы тоже.